Igralka s solzami v očeh razkrila: Ta vloga je bila narejena zame

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 19.45 premierno ogledali dramo z naslovom Lev: Dolga pot domov (Lion). V njej bodo nastopili Dev Patel, oskarjevka Nicole Kidman, za oskarja nominirana Rooney Mara, David Wenham, Nawazuddin Siddiqui, Priyanka Bose, Tannishtha Chatterjee, Deepti Naval in Sunny Pawar. Nicole Kidman je v intervjuju s solznimi očmi za The Guardian pojasnila, zakaj je bila ta vloga prava zanjo in ji pisana na kožo.

Drama, posneta po resničnih dogodkih, sledi neverjetni življenjski poti Indijca Sarooja in njegovemu iskanju družinskih korenin. Petletni Saroo se med potovanjem izgubi in po dolgi poti z vlakom pristane v večmilijonski Kalkuti. Ker ne ve, kje je njegova družina, pristane na cesti, po številnih krutih preizkušnjah pa ga naposled sprejmejo v sirotišnico. Posvoji ga avstralska družina in kljub srečnemu odraščanju se mu ves čas vračajo spomini na pravo družino. Da bi odkril, od kod prihaja, se odpravi na nemogočo misijo iskanja svoje preteklosti, saj mu samo to lahko omogoči srečno prihodnost.

Nicole Kidman je intervju že začela s solznimi očmi, ko je dramo Lev: Dolga pot domov (Lion) začela opisovati kot "ljubezensko pismo" svojima dvema otrokoma, ki ju je posvojila v njenih dvajsetih, ko je bila še poročena s Tomom Cruisom. "Igrati resnično vlogo mi je vedno paralo živce, moja odgovornost do Sue Brieley, ki jo igram v filmu, pa je bila še posebej velika, saj sva s Sue postali zelo dobri prijateljici tudi v resničnem življenju."

Zvezdnica je pojasnila, da jo je Sue že na prvem zasebnem srečanju očarala s svojo nežnostjo, toplino in materinskostjo, ki jo izžareva. Nicolina predstava tako ni dramatična interpretacija njenega lika, temveč posledica natančno opazovane študije. Tudi oblačila, ki jih nosi, so kopirana s starih družinskih fotografij Sue. "Na nek način sem želela zajeti vse dobre lastnosti." Kidmanova predstava izraža Suejino neomejeno potrpežljivo ljubezen do Sarooja in je vzvišeno ganljiva, a je nekatere gledalce tudi vznemirila, saj gre za posvojitev otroka druge rase.

Nicole Kidman in Sue Brieley. Foto: Curtis/Starpix/Rex

Na vprašanje, ali ima Kidmanova kakršnekoli pomisleke glede tega, da bogati belci "rešujejo" tekmnopolte otroke iz eksotične revščine, ali se ji zdi to samo nezapleteno krepostno dejanje, je odgovorila: "Mislim, da vrline tukaj niso pomembne. Strinjam se s Sue, ki pravi, da je imela vizijo, ki ji je sledila. Vsi smo namreč na svoji poti in sprejemamo lastne odločitve in izbire, ne glede na razlog. Torej komentiranje razlogov drugih ljudi – ne vem, to vedno nerada počnem. Ljudje vedno pravijo: 'Kaj je srečen zakon?' ali 'Povej nam, v čem je skrivnost', jaz pa sem vedno zadržana, ko rečem 'No, tako mora biti' ali 'Tako je', ker se vsi med seboj razlikujemo."

V filmu boste lahko videli, da je Sue priznala Sarooju, da si je kot deklica predstavljala, da bo sama mati temnopoltega otroka. Posvojila ga ni zaradi nuje, ampak po lastni izbiri. "Sue sem zelo podobna," je povedala, pojasnila pa: "Imam vizijo in občutek, da je to le del moje poti. Nekaj, kar sem iz nekega razloga nameravala narediti." Kidmanova in Cruise nista nikoli javno objavila svojih razlogov za posvojitev, a ko so jo vprašali, ali zato, ker je imela podobno vizijo kot Sue, se je strinjala: "Verjamem, da je tako. Že odkar sem bila majhna. Verjetno je to tisto, s čimer se povezujem s Sue."

Za konec je razkrila še, kateri del drame je zanjo najbolj čudovit. "V filmu lahko vidite, da Saroo, preden se odpravi iskat svojo rojstno mamo, Sue reče: 'Komaj čakam, da vidi, kako lep si.' To je zame najlepši citat v filmu. Ker je to resnica, vsaj meni se zdi. Saroo ima namreč dve mami – svojo posvojeno mamo in svojo biološko mamo. Ena ga je rodila, druga ga je vzgajala." S solznimi očmi je odgovorila še na vprašanje, ali tudi njena dva otroka tako gledata na stvar: "S tem odgovorom bi se spustila v preveč osebne stvari. Gre za njuni lastni življenji in njune odločitve ter prepričanja. Ampak njuna ljubezen je globoka."

Dramo Lev: Dolga pot domov (Lion) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 19.45!