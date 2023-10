Premiera meseca je vojna drama 1917

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo ob 20. uri si boste na Planetu lahko premierno na slovenskih televizijah ogledali s tremi oskarji in zlatim globusom za najboljšo dramo nagrajen filmski spektakel 1917, ki se lahko pohvali z visoko oceno 8,2 na spletni strani IMDb. V soboto si boste prav tako premierno lahko ogledali dramo Skrito sporočilo.

V soboto ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali film Skrito sporočilo (The Secret Scripture) s Patricio Rooney Mara, Jackom Reynorjem in Theom Jamesom v glavnih vlogah. Film govori o Roseanne McNulty, ki je prisiljena zapustiti ustanovo za duševno bolne v Roscommonu (Irska), ki je bila njen dom zadnjih petdeset let njenega življenja.

Foto: promocijsko gradivo

Psihiater v bolnišnici dr. William Grene je bil poklican, da oceni njeno duševno stanje. Kmalu ga začnejo zanimati Roseannini dnevni rituali in tiki ter njena neomajna predanost Svetemu pismu, ki ga je z leti spremenila v nekakšno zbirko pisem, risb in skrivnostnih zapisov. Grene izve vse več o njeni preteklosti in odkrije, kako se je Roseanne v mladosti preselila v Sligo, da bi delala v tetini kavarni, kjer se je zaljubila v lepega vojaškega pilota, medtem ko se je vanjo tragično zaljubil lokalni duhovnik.

Foto: promocijsko gradivo

Ob 22.20 pa si lahko ogledate še nepozabni film Lev: Dolga pot domov, posnet po resničnih dogodkih, ki sledi neverjetni življenjski poti Indijca Sarooja in njegovemu iskanju družinskih korenin. Petletni Saroo se med potovanjem izgubi in po dolgi poti z vlakom pristane v večmilijonski Kalkuti.

Ker ne ve, kje je njegova družina, pristane na cesti, po številnih krutih preizkušnjah pa ga naposled sprejmejo v sirotišnico. Posvoji ga avstralska družina in kljub srečnemu odraščanju se mu ves čas vračajo spomini na pravo družino. Da bi odkril, od kod prihaja, se odpravi na nemogočo misijo iskanja svoje preteklosti, saj mu samo to lahko omogoči srečno prihodnost.

V nedeljo ob 20. uri pa si boste na Planetu v premieri meseca lahko ogledali vojaško dramo 1917 (1917), ki je prejela tri oskarje – za najboljšo fotografijo, najboljše posebne učinke in najboljše mešanje zvoka. Filmski spektakel je prejel tudi zlati globus za najboljšo dramo in se lahko pohvali z odlično igralsko zasedbo. Režiser Sam Mendes je skupaj zbral Andrewa Scotta, Benedicta Cumberbatcha, Marka Stronga, Colina Firtha in druge.

Foto: promocijsko gradivo

Film spremlja britanska vojaka Schofielda in Blaka, ki na vrhuncu prve svetovne vojne dobita nemogočo nalogo – v tekmi s časom morata prečkati sovražnikovo ozemlje in prenesti sporočilo, ki bi lahko ustavilo smrtonosni napad na stotine vojakov, med katerimi je tudi Blakov brat.

Ob 22.20 pa nas čaka nadaljevanje kultne akcijske trilogije Ugrabljena 2 (Taken 2). V glavni vlogi spet nastopa Liam Neeson, v filmu pa v vlogi glavnega zlikovca spremljamo tudi legendarnegaRadeta Šerbedžijo.

Foto: promocijsko gradivo

Leto dni po neusmiljeni akciji reševanja hčerke iz rok albanskih ugrabiteljev se nekdanji tajni agent Bryan Mills (Liam Neeson) posveča osebnemu varovanju. Med delom v Istanbulu ga obiščeta nekdanja žena Leanore (Famke Janssen) in hčerka Kim (Maggie Grace), toda skrivnostna skupina ugrabi Leanoro, Kim pa se znajde na begu v neznanem mestu.

Bryan ugotovi, da so mu krvno maščevanje napovedali sorodniki kriminalcev, ki jih je odstranil pred letom dni, zato se mora znova odpraviti na vrtoglavi pohod nasilja in dokončno odstraniti zločince, ki so ogrozili njegovo družino.

Film Skrito sporočilo (The Secret Scripture) si boste na Planetu lahko ogledali v soboto ob 20. uri. V nedeljo pa bo na sporedu premiera meseca – vojna drama 1917.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.