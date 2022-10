Jana Klobaso je strah: Držite pesti, da to preživim #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Exatlon, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, nas nocoj čaka osma tekma za vilo. Ekipa Triglava še ni izkusila bivanja v skromni baraki, zato je nekatere člane rdeče ekipe strah, da bi morali morda že nocoj zapustiti razkošno in udobno vilo.

Pred nami je še ena tekma za vilo, ki zmagovalcem poleg bivanja v razkošju prinaša še ogled videoposnetkov s sporočili od njihovih najbližjih. Doslej so na vseh dosedanjih tekmah slavili člani rdeče ekipe Triglav. Sedem tednov zapored je tudi najdaljši niz v Exatlonu, tudi v mednarodnem merilu.

Modri so zato odločeni ta za njih črn niz prekiniti, čeprav nekateri med njimi pravijo, da je barak postala njihov dom in so razmer, ki jih ponuja že zelo dobro navajeni.

Medtem so nekoliko bolj zaskrbljeni v rdeči ekipi. Čeprav priznavajo, da bi radi videli, kaj baraka v resnici ponuja, se ne bi radi odrekli udobju, ki ga imajo od samega začetka šova. Najbolj je selitve v barako strah Jana Klobaso, ki je znan po tem, da si bivanja v Exatlonu brez klimatske naprave sploh ne predstavlja.

"Če, bog ne daj, po kakšni nesreči, veliki nesreči, grem danes v barako me je najbolj strah vročine, da ne bom mogel spati, da me bojo 'žrle' muhe, žabe ... Tako da, dragi moji, držite pesti, da preživim to," je ob misli na bivanje v baraki povedal Jan Klobasa. Več v zgornjem videu.

Kako se bo razpletla tekma za vilo, ki bo potekala na poligonu Tobogan, ki smo ga spoznali na tekmi z Mehiko, bo jasno v nocojšnji epizodi Exatlona.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, v petek po oddaji ne zamudite komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

