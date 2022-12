Exatlon Slovenija navdušil medvoške osnovnošolce, ki so pripravili svoj šov #video

Po vzoru oddaje Exatlon Slovenija na Planet TV so medvoški osnovnošolci v tem tednu pripravili svoj šov, otroški Exatlon, ki so ga poimenovali Poligon veselja. V Športni dvorani Medvode so potekali polfinalni in finalni boji, kako navdušeni so bili otroci, ki so kar sami organizirali medobčinsko prvenstvo v premagovanju ovir, in kako dobro so se odrezali, si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku.