Nocoj veliki finale Exatlona: poglejte si vrhunce letošnje sezone #video

V Exatlonu so ostali samo še štirje tekmovalci. Najmočnejši med najmočnejšimi. Karolina, Lina, Mare in Tim so dokazali, da so iz pravega testa. A pokal Exatlona in 50 tisoč evrov bosta osvojila le najboljša in najboljši med njimi. Že nocoj ob 20. uri bo na Planetu finalna oddaja, ko bomo izvedeli, kdo sta prvaka Exatlona 2022!

Tudi letošnji Exatlon se je začel z dvema ekipama, sestavljenima iz fantov in deklet, polnih borbenega športnega duha in želje po zmagi. Rdeči in modri, Triglav in Jadran. Poligone Exatlona je skupaj izkusilo kar 28 slovenskih športnic in športnikov.

A v finalni teden je prišlo le deset finalistov. Boji v končnicah so bili siloviti in videli smo kar nekaj preobratov, solz in presenetljivih odhodov favoritov. Na vrsti je le še veliki finale in le še štirje tekmovalci ostajajo v igri za končno zmago. Med dekleti se bosta za naziv zmagovalke druge sezone Exatlona, pokal in 50 tisoč evrov spopadli Lina in Karolina, pri fantih pa se bosta udarila Mare in Tim. Kratek pregled druge sezone Exatlon Slovenija si lahko ogledate v zgornjem videu.

Štiri superfinaliste bodo na finalnih preizkušnjah spodbujali tudi nekateri izpadli tekmovalci Exatlona.

Kako bo potekal veliki finale?

Superfinalisti se bodo pomerili na dveh različnih poligonih. Vsak od superfinalistov si bo lahko izbral najljubši poligon in zaključek igre, ki mu najbolj ustreza. Če bo po dveh poligonih rezultat med superfinalistoma izenačen, bo tako tretji odločilni poligon kot zaključno igro določilo vodstvo Exatlona.

Veliki finale Exatlona bo na sporedu že NOCOJ ob 20. uri na Planetu, ko bomo izvedeli, katera dva tekmovalca bosta na prestolu Exatlona nasledila zmagovalca prve sezone − Marjanco Polutnik in Franka Bajca.

