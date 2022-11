Dobili smo štiri superfinaliste Exatlona, posloviti sta se morala Burja in Rozi #video

Za četrto tekmo končnice so se tekmovalci znova odpravili na Palmillo. Tekma je bila namreč na turkizni obali Krpanove lagune. Tudi tokrat so se tekmovalci pomerili po sistemu življenj. Tekmo je vsak začel z dvema. Zmagovalca sta obenem postala prva velika finalista, štirje poraženci pa so morali na izločitvena dvoboja.

Pri fantih je bil prvi ob obe življenji Tim, premagala sta ga tako Mare kot Burja. Pri dekletih se je prva poslovila Rozi. Življenji sta ji pobrali Lina in Karolina. Za moški finale sta se tako pomerila Mare in Burja. Burji je uspelo, da je nasprotniku odvzel eno življenje, a je na koncu vendarle zmagal Mare.

Pri dekletih je bilo med Lino in Karolino odločeno v eni sami tekmi. Zmagala je Karolina, ki ji je edini od vseh tekmovalcev uspelo ohraniti obe življenji. Dobili smo torej prva udeleženca velikega finala. To sta postala Karolina in Mare. Preostalo četverico pa je zvečer čakal še izločitveni polfinale.

Na Rumeni podmornici je pokalo od napetosti. Dvoboj na štiri dobljene zmage sta začela Burja in Tim in drugi je takoj povedel z dvema točkama. Ampak Burja se ni dal, v nadaljevanju je dosegel svoji dve zmagi, Tim pa še eno, rezultat se je ustavil pri 3:2. Odločilno točko, s tem pa tudi zmago v dvoboju, je nato vendarle dobil Tim.

Pri dekletih je z eno zmago povedla Lina, a je Rozi takoj izenačila. Lina je nato osvojila še dve zaporedni točki, Rozi pa eno, in delni izid je bil 3:2. Zadnjo, odločilno zmago je po veliki prednosti na poligonu dobila Lina.

Zdaj je postalo jasno že skoraj vse, saj se Exatlon bliža svojemu vrhuncu. Rozi in Burja sta svojo pot v Exatlonu končala. Dobili pa smo četverico udeležencev velikega finala. To so Lina in Karolina ter Mare in Tim.

V Exatlonu štiri superfinaliste čaka le še veliki finale. Dobili bomo zmagovalca in zmagovalko najtežje televizijske preizkušnje, ki bosta poleg pokala in laskavega naziva najboljših v drugi sezoni prejela še vsak po 50 tisoč evrov. Finalna oddaja bo na sporedu v petek ob 20. uri na Planetu. Ne zamudite!

