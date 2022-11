Lina: Utrujena sem in nisem še pripravljena na naslednjo tekmo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Danes se počutim psihično malo utrujena, nisem še pripravljena na naslednjo tekmo. Zdaj se bom morala malo pripraviti. Tudi fizično so mišice kar utrujene, saj sem šla včeraj kar šestnajstkrat čez poligon, skupaj s prejšnjo tekmo, in je kar napor," je priznala Lina, ki je morala za preboj v nadaljevanje tekmovanja izločiti Klaro, s katero sta uprizorili pravi epski dvoboj.

Neverjeten boj sta včeraj prikazala tudi Teo in Tim, ki sta v 16 dvobojih drug drugemu porabila vse medalje, na koncu pa je bil boljši Tim. "Sploh si ne more predstavljati, da je Teo zapustil šov. Videl sem ga kot resnega kandidata tudi za zmago, za superfinale. Vse skupaj nas je kar malo šokiralo," je povedal Mare, ki si je tudi zagotovil mesto med najboljšimi šestimi tekmovalci letošnje sezone.

Lina in Teo sta se strinjala, da sta bila včerajšnja izločitvena dvoboja posebna in sta ju pripeljala do novih spoznanj o sebi. "Ko je včeraj tista zadnja kocka padla pri meni, sem si res oddahnila, ker je bil res tak pritisk. Ne vem, ali sem v letošnjem Exatlonu doživela tak pritisk, kot sem ga včeraj."

Mare je prepričan, da zdaj prihajajo najpomembnejši dnevi. "Zdaj se bo treba zbrati in zdaj se bo videlo, kdo je najboljši." Več v zgornjem videu.

Nocoj bomo dobili odgovor, kdo bodo štirje superfinalisti, ki se bodo že jutri udarili za zmago v letošnjem Exatlonu. Ne zamudite!

V Exatlonu poteka finalni teden! Že v petek bomo dobili zmagovalca in zmagovalko najtežje televizijske preizkušnje, ki bosta poleg pokala in laskavega naziva najboljših v drugi sezoni prejela še vsak po 50 tisoč evrov.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.