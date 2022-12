Nevesta o posteljnih aktivnostih: Lahko bi se bolj potrudil

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede zvečer, so se zakonci že vselili v skupno stanovanje, ki pa je za marsikateri par pomenil prelomnico v odnosu. O tem je s svojimi prijateljicami spregovorila tudi Katie.

Vsi zakonci so po vselitvi v svoje skupno stanovanje na druženje povabili svoje prijatelje oziroma sorodnike. H Katie in Dereku so prišli zgolj prijatelji, ki pa so po nekaj kozarcih postali zelo radovedni. Posledično se je Katie zaprla v sobo s svojimi prijateljicami in jim izdala kar nekaj skrivnosti.

Prijateljice je sprva zanimalo, kako sta se imela na medenih tednih in ali sta že "zapečatila" zakon. Katie je temu pritrdila, izdala pa tudi: "Mislim, da bi se pri tem lahko malce bolj potrudil. Pobudo za to dam namreč vedno jaz. Morda je prehitro dobil, kar je želel, zato se ne trudi tako, kot bi se lahko …"

Z umazanih pa je Katie prešla na resnejše teme, saj je prijateljicam zaupala, da jo skrbi, ker njen mož še nikoli v življenju ni bil zaljubljen. "To bi lahko bistveno vplivalo na to, da se razideta," je na samem priznala prijateljica ameriške neveste.

Gospodične pa so svojo debato o celotnem zakonu brez zadržkov nadaljevale in Kate je izpostavila, da razume strokovnjake, zakaj so ji kot idealnega partnerja izbrali Dereka, vseeno pa dodala: "Mislim, da sva sicer zelo podobna, ampak nedvomno potrebujem moškega, ki bo znal več stvari zadržati zase."

Temu so se njene prijateljice sprva iskreno nasmejale, nato pa jo prosile za pojasnilo. Katie je odvrnila: "Zelo rad govori o času, ki ga preživi na stranišču, ko opravlja veliko potrebo. Več kot očitno je najina komunikacija odlična, obenem pa je Derek krasen človek. Ne vem pa, ali je zmožen vzpostaviti to globljo zvez in me dejansko kadarkoli v življenju ljubiti …"

Šov Poroka na prvi pogled: ZDA tako na preizkušnjo postavlja tudi par, ki je že od samega začetka kazal izjemne možnosti za uspeh. Jima bo uspelo preskočiti vse ovire? Je njuna ljubezen dovolj močna?

Vse to in še več izveste samo z ogledom naslednjih epizod šova Poroka na prvi pogled: ZDA!

