"Uh, bog ne daj!" je Jure Godler odvrnil na ta predlog

Nocoj bosta na vroči stol v kvizu Milijonar, ki ga lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri, ponovno sedla Sebastian in Alex Volasko, ki sta voditelju Juretu Godlerju predlagala nekaj zelo zanimivega.

Od ponedeljka do srede lahko ob 20. uri na Planetu spremljate kviz Milijonar, v katerega se bosta nocoj vrnila Sebastian in Aleks Volasko. Današnja oddaja bo še vedno dobrodelno usmerjena, glasbenika bosta denar zbirala za Varstveno-delovni center Polž v Mariboru.

V začetku ponovnega snidenja z voditeljem Juretom Godlerjem bo Sebastian izpostavil, kako razgledan in pameten je voditelj kviza Milijonar in da bi včasih moral biti na strani vprašanih kar on. Jure Godler pa mu je skromno odvrnil: "Uh, bog ne daj. Jaz sem tu, da berem in da skupaj kakšno ušpičimo."

Nocoj bosta tako sprva svoje znanje preverila Sebastian in Aleks Volasko. Kako uspešna bosta?

V današnji oddaji pa se bosta z miselnim izzivom spopadla še Marko Vozelj in Oriana Girotto ter Samantha Maya in Nino Ošlak. Ne zamudite pestre in napete oddaje Milijonarja, ki si jo lahko samo na Planetu ogledate nocoj ob 20. uri!

Kviz Milijonar lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri. Za tem pa si lahko vsak dan ob 21. uri ogledate tudi epizodo priljubljenega šova Poroka na prvi pogled: ZDA.

