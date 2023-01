Poglejte, kako se je v Milijonarju priljubljeni voditelj razveselil 300 evrov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nocojšnjem dobrodelnem Milijonarju bosta na vroči stol sedla tudi radijska voditelja Klemen Bunderla in Žana Vidmar, ki bosta poskrbela za veliko smeha in dobre volje. Še posebej veselo bo po petem vprašanju. Preverite, zakaj.

Do petega vprašanja, ki prinaša zagotovljenih 300 evrov, sta bila tekmovalca precej napeta, saj sta se bala, da bi na katero od vprašanj odgovorila napačno in ostala brez dobitka za izbrano dobrodelno organizacijo. Ko je bila prva stopnička za njima, sta si močno oddahnila, posebej Klemen.

"Tako daleč še nisem prišel," je od sreče in nekoliko za šalo zavpil, nato pa voditelju Juretu Godlerju razložil, da je v preteklosti že sodeloval v dobrodelnem Milijonarju, vendar mu ni šlo vse po načrtih in je celo ostal brez dobitka. Po takratnem spodrsljaju se je nato vseeno izkazal z izjemno gesto in dobrodelni organizaciji daroval kar iz lastnega žepa. Več v zgornjem videu.

Strah radijskih voditeljev je bil tako, kot kaže, odveč, saj sta do petega vprašanja prišla brez zasilnih izhodov. Koliko jima bo uspelo zbrati za dobrodelno organizacijo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, preverite v nocojšnji oddaji, v kateri bosta za dober namen svoje znanje preizkušala tudi pevca Nino Ošlak in Samantha Maya.

Z nocojšnjo oddajo se končuje sklop dobrodelnih oddaj, že jutri (v sredo) nas tako čakajo običajne epizode Milijonarja.

Kviz Milijonar lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

