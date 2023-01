“To je bil najboljši scenarij, ki sem ga kadarkoli dobila v roke,” zatrjuje igralka

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 20. uri premierno ogledali dramo Mi bo kdaj odpuščeno? (Can You Ever Forgive Me?). V njej v glavni vlogi nastopa Melissa McCarthy, ki se je prvič preizkusila v uprizoritvi resnične osebe. Zakaj jo je ta vloga tako pritegnila pa lahko izveste v nadaljevanju.

V drami Mi bo kdaj odpuščeno? (Can You Ever Forgive Me?) lahko spremljamo nekoč uspešno avtorico biografij Lee Israel (Melissa McCarthy). Njene knjige so pozabljene, ona pa se med ljubljenimi mačkami osamljena pogreza v revščino. Vendar odkrije posebno tržno nišo: domnevno "izgubljena" pisma slavnih osebnosti, kot so bile Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estée Lauder ali novinarka Dorothy Kilgallen.

Osebna korespondenca teh zvezdnikov je za zbiratelje neskončno dragocena – tudi če so pisma ponarejena. S pomočjo zvestega prijatelja Jacka (Richard E. Grant) se Lee loti nečednega posla s ponaredki, ki obema prinašajo velike denarce. Vsaj nekaj časa.

Melissa McCarthy in Richard E. Grant. Foto: IMDb

Melissa McCarthy je v začetku intervjuja s Scottom Mendelsonom najpej pojasnila, zakaj se je odločila za sodelovanje pri filmu. “Lee se mi je zdela fascinantna. Spotoma sem ugotovila, da sem resnično zaljubljena vanjo. Smešno se mi je zdelo, kako lahko do nekoga postaneš tako sočuten. Gre namreč za čudovito zgodbo, v kateri spremljaš osebo, ki je zelo osamljena in nekako nevidna za druge ter kako se ob vsem tem prebija skozi življenje.”

Igralka je v tem filmu prvič v svoji karieri uprizorila resnično osebo. Zase sicer pravi, da se tega do nedavnega sploh ni zavedala, saj pri vsakem filmskem projektu išče samo zanimiv lik in dobro zgodbo. Melissa pa je pojasnila, zakaj je bila več kot pripravljena stopiti iz cone udobja: “Pogosto razmišljam o različnih likih žensk, ki bi jih rada igrala. Velikokrat pa se za neko vlogo odločim, ker vidim kakšno žensko, ki me enostavno očara. Tako kot me je Lee. Ni pa vedno enostavno najti takšnih zapletenih likov, z določenimi pomanjkljivostmi, napisanih za ženske.”

Melissa McCarthy. Foto: IMDb

Pri tem filmskem projektu pa je sodelovala tudi s svojim možem Benom Falconom. “Ben je scenarij za to dramo prinesel domov že veliko prej, preden sem jaz sploh začela sodelovati pri njej. Midva si vedno dava scenarije, na katerih bova delala, v branje. In ko sem jaz prebrala ta scenarij, sem mu samo rekla, da je to najboljši scenarij, ki je kadarkoli prišel v moje roke. Po drugi strani mi je bilo sicer hudo, ker prej sploh nisem vedela, kdo je Lee. Res je neverjetna, fascinantna in vse tisto, kar ne smeš biti, pa vendar ne bi pri njej nič spremenila.”

Takrat je bil po besedah zvezdnice projekt še v zraku, saj niso imeli pravic za to, ampak ona vseeno zaradi svojega navdušenja ni mogla dovoliti, da ne bi uvidel luči dneva. “Obnašala sem se kakor pes, ko mu vržeš kost. Tega enostavno nisem mogla izpustiti, saj sem čutila preveliko naklonjenost do Lee. Želela sem ta scenarij spraviti na filmsko platno, zato sem se ponudila, da glavni lik zaigram kar jaz.”

Melissa McCarthy in Richard E. Grant. Foto: IMDb

Novinar je nato izpostavil, da ga je najbolj presunilo pri sami zgodbi, da govori o osebi, ki je zakrivila zločin in tako porušila sistem.

Melissa pa je svoj igrani karakter branila: “Kaj bi pa drugega lahko storila?! Saj se je šlo za njeno preživetje! V tem filmu se ne gre za to, da je uvidela neko možnost zaslužka, da bi si lahko kupila nov avto. Bila je potisnjena v okoliščino, iz katere enostavno ni videla druge rešitve, kakor da za normalno življenje dodatno zasluži s prevaro. Marsikdo, ki se znajde na dnu, bi gotovo storil isto.”

