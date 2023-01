Zvezdnik priznal: Še nikoli nisem bil v resni zvezi

V komični drami Piflarji (Good Kids) lahko spremljamo štiri srednješolce, ki se po maturi odločijo, da bodo preizkusili vse radosti življenja in se na takšen način osebnostno izoblikovali. Enega od teh igra tudi Nicholas Braun, ki je v intervjuju za New York Times razkril, da še nikoli ni bil v resnem razmerju.

Braun sicer zatrjuje, da je očaran nad romantiko in dvorjenjem drugi osebi, po drugi strani pa priznava: "Četudi hrepenim po tem, tega preprosto nisem sposoben. Če že poskušam z nekom zgraditi odnos, trčim ob oviro, ki je preprosto ne morem preskočiti. Zato ne morem v odnos vložiti več in ga prekinem."

Nicholas Braun. Foto: IMDb Za New York Magazine pa je igralec pojasnil tudi, zakaj namerava za zdaj ostati samski: "Ni me sram priznati, da nisem tisti, ki bi imel v razmerju glavno vlogo. Vedno sem bil jaz tisti, ki je dajal pobudo in klical ter pošiljal sporočila. Prav zaradi tega vedno postanem zaskrbljen in anksiozen in se raje preventivno umaknem, saj ne morem po tedne čakati na kakršenkoli odziv dekleta."

Nicholas Braun sicer danes šteje že 34 let, vseeno pa tovrstno izogibanje zvezam v Ameriki ni tako redko. Z anketo, ki jo je leta 2020 izvedel Pew Research, so namreč odkrili, da kar 35 odstotkov udeležencev ni bilo v resnem razmerju, 50 odstotkov od njih pa niti ni zanimalo, da bi šli na zmenek, kaj šele, da bi bili z nekom v resni zvezi.

Nicholas Braun sicer ni eden od teh, saj je ob koncu intervjuja priznal: "Verjamem, da bo ob pravem času prava oseba enkrat pot prekrižala tudi meni. Do takrat pa se bom prepustil spoznavanju ljudi in procesu."

Komično dramo Piflarji (Good Kids) z Nicholasom Braunom si boste na Planetu lahko premierno ogledali nocoj ob 20. uri. Za tem pa ne zamudite še zadnjega dela trilogije Hobit: Bitka petih vojska, ki se bo začel ob 22. uri! Druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.