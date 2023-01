Planetova premiera meseca je Deadpool 2

V soboto, 21. januarja, bo ob 20. uri na Planetu komedija Piflarji (Good Kids), v kateri štirje srednješolski prijatelji spoznajo, da so ob dobrih ocenah pozabili na najstniško zabavo, zato se odločijo, da bodo med zadnjimi poletnimi počitnicami pred odhodom na univerzo izkusili ljubezen in divjo zabavo.

V komediji poleg Nicholasa Brauna (Succession) in Zooey Deutch igrajo tudi Julia Garner, znana iz serij Ozark in Inventing Anna, nominiranec za oskarja Damian Bichir ter Ashley Judd.

Prav tako v soboto, a ob 22. uri, bo na sporedu še vizualno osupljiva fantazijska pustolovščina Hobit: Bitka petih vojska (The Hobbit: The Battle of the Five Armies), ki je sklepni del trilogije Hobit Petra Jacksona.

V nedeljo, 22. januarja, pa bo ob 20. uri na Planetu še drugi del huronsko zabavnega akcijskega filma Deadpool z Ryanom Reynoldsom. Deadpool 2 je Planetova filmska premiera meseca. S svojim uspehom je še presegel uspeh prvega filma in bil deveti najbolj dobičkonosni film leta 2018. Celovečerec so pohvalili tudi kritiki, ki so jih je še posebej navdušili samosvoj humor, odlični igralski nastopi, izvirna zgodba ter vratolomni akcijski prizori.

Wade (Ryan Reynolds), nekdanji operativec posebnih enot in plačani morilec, ki je bil testni zajček za neodobrene poskuse, zaradi katerih je pridobil pospešene sposobnosti celjenja, a tudi iznakaženo podobo, se tokrat vrača, da bi zaustavil supervojaka Cabla (Josh Brolin) na njegovem ubijalskem pohodu.

Poleg Josha Brolina se je zasedbi pridružila tudi Zazie Beets, znana iz serije Atlanta, Ryan Reynolds pa je pri drugem delu sodeloval tudi pri pisanju scenarija in produkciji. Poleg velikega uspeha v kinoblagajnah je bil Marvelov film nominiran za več nagrad, prihodnje leto pa v kina prihaja še tretji del.

