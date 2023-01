Igralko so po krivem obtožili tega ...

Na Planetu lahko od ponedeljka do petka ob 17. uri spremljate novo turško serijo Odvetnica za ločitve (Evlilik Hakkında Her Şey). V njej v glavni vlogi nastopa Gökçe Bahadır. Med snemanjem je zbolela za boleznijo covid-19, v nadaljevanju pa razkrivamo, česa so jo zaradi tega obtožili.

Od ponedeljka do petka lahko na Planetu ob 17. uri spremljate zelo uspešno turško serijo Odvetnica za ločitve (Evlilik Hakkında Her Şey), ki se lahko pohvali z oceno 7,1 na IMDb in je priredba britanske serije The Split. V njej v glavni vlogi nastopa Gökçe Bahadır, ki pa se med snemanjem ni mogla izogniti okužbi s koronavirusom.

Med snemanjem serije se je odpravila na prireditev Altın Kelebek Award, ki je potekala dva dni pred njenim pozitivnim testom na novi koronavirus. Turški umetnik Onur Akay je zaradi tega začel širiti govorice, da naj bi bila Gökçe pozitivna že na prireditvi. Posledično so jo obtožili, da je spravila v nevarnost vse udeležence.

Govorice so se sicer izkazale za lažne, so pa morali zaradi njenega pozitivnega testa testirati tudi preostale člane igralske zasedbe in za nekaj časa prekiniti snemanje serije, kar je v igralski industriji pogosto.

