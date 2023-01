Zvezdnica se je ločila v desetih minutah!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko od ponedeljka do petka ob 17. uri spremljate novo turško serijo Odvetnica za ločitve (Evlilik Hakkında Her Şey). V njej nastopa tudi igralka Gökçe Eyüboğlu, ki v seriji igra prav odvetnico, specializirano za to področje. V resničnem življenju se je namreč tudi sama ločila, in četudi takrat ni nastopala v tej vlogi, je sodni postopek trajal samo deset minut.

V novi seriji Odvetnica za ločitve lahko spremljate Colpan Cevher, priznano odvetnico, ki je iz družinskega podjetja ustvarila najboljšo odvetniško pisarno za ločitve v Istanbulu. Njena najstarejša hči Azra zapusti pisarno in se pridruži konkurenci, njena trmasta sestra Sanem (Gökçe Eyüboğlu), ki je prav tako odvetnica, ostane pri mami, najmlajša sestra Gunes pa se ne ukvarja s pravom. Zadeve pa se še bolj zapletejo, ko se 25 let po tem, ko je pobegnil z varuško, pojavi njihov oče in zahteva svoj delež v podjetju.

Azrino urejeno življenje se obrne na glavo, ko izve, da ji je mož, prav tako ločitveni odvetnik, nezvest. Par ima tri čudovite otroke. Kljub bogatim izkušnjam Azra ni pripravljena na lastno ločitev, a v novem podjetju se nato ponovno poveže s staro ljubeznijo. Na vrhu podjetja je lahko le ena pisarna in v Azrini novi pisarni se odločijo, da bodo njeno prejšnjo uničili. Umazana ločitev, obujena ljubezenska zveza in grenko poslovno rivalstvo z mamo Azro jo potisnejo na rob.

Eno od odvetnic za ločitve igra Gökçe Eyüboğlu, ki se je v lanskem letu tudi sama ločila od moža, inženirja Selçuka Önerja Eyüboğluja. Četudi ni imela moža, ki bi bil zaradi poklica vajen slave in neprestane pozornosti, se je igralka trudila, da bi njuno zasebno življenje kljub njeni prepoznavnosti ostalo čim bolj zasebno.

To očitno ni bilo dovolj za uspešen zakon, saj sta sporazumno sklenila, da se bosta po 14 letih ločila. Vložila sta prošnjo in se sestala na sodišču. Sodnik pa ju je na "kraju zločina" ločil v pičlih desetih minutah! Na to je seveda vplivalo tudi dejstvo, da je bila ločitev sporazumna.

Vseeno pa je Gökçe Eyüboğlu izpostavila, kako sama dojema ločitev: "Midva sva se sicer sporazumno odločila za to in zaradi tega sva s tem procesom hitro opravila. Na žalost pa ni pri vseh tako. Ko si z nekom res dolgo, traja precej dlje, da se ta proces zaključi. V nobenem primeru pa se seveda takšna odločitev ne sprejme z danes na jutri."

