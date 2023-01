Pred oltarjem pa šok! Kaj takšnega se v šovu še ni zgodilo …

Na Planetu lahko od ponedeljka so srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled: ZDA. Medtem ko so trije pari že uspešno sklenili zakon s popolnim neznancem, pa pri četrtem paru ni bilo tako. Pred oltarjem sta bila namreč Amelia in Bennet povsem v šoku, ker sta se poznala že od prej.

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA so zakonsko zvezo s popolnim neznancem že sklenili Amani in Woody, Olivia in Brett ter Karen in Miles. Medtem ko je pri njih to potekalo brez zapletov, pa za četrti par to ne velja. Amelia in Bennet, ki se bosta poročila nocoj, sta pred oltarjem namreč ugotovila, da se poznata že od prej.

To se v celotni zgodovini šova še ni zgodilo in četudi se po eni strani zdi precej obetavno, da se konec koncev ne boš poročil s popolnim neznancem, ima po drugi strani to lahko tudi nasproten učinek, ker tega nisi pričakoval, niti se nisi na to pripravljal. In točno to je potrdil tudi Bennet.

V intervjuju za Screen Rant je namreč ekskluzivno razkril, kaj se mu je podilo po glavi, ko je pred oltarjem srečal znanko namesto neznanke: "Ne bom lagal. Ko sem ugotovil, da jo poznam, mi je srce padlo v hlače. Do tistega trenutka sem namreč mislil, da bo pred oltar prišla neznanka, zato sem se prej tudi pripravljal samo na to. Potem pa so se moja pričakovanja hitro razblinila na milijon koščkov."

Nato je dodal: "Med njenim prihodom do oltarja sem neprestano razmišljal, kje sem jo že srečal, kakšen vtis sem naredil nanjo in kako za vraga ji je ime! Na srečo me je rešil pastor, saj je pred začetkom obreda povedal njeno ime."

Bodoči ženin je priznal, da so se mu potem spomini nanjo začeli vračati, zato se je pomiril: "Relativno hitro sem se spomnil, da me je že ob prvem srečanju povsem očarala. Tako sem se tudi končno pomiril in zares začel zaupati v celoten proces, saj sem uvidel, da strokovnjaki očitno vedo, kaj delajo."

Amelia in Bennet se bosta z malo sreče poročila nocoj. V zraku namreč ostaja odprto vprašanje, kako bodo njuno predhodno poznanstvo sprejeli strokovnjaki.

