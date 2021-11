Krvava poškodba na poligonu: bo Eva lahko nadaljevala tekmovanje? #foto

Jasno je že, da je prvi dvobojevalec v nocojšnjem izločitvenem dvoboju Igor Mikič - Mišica, ki je statistično najslabši tekmovalec ekipe Triglav. Njegovega nasprotnika bo izbirala Marjanca Polutnik, ki se lahko pohvali z najboljšo statistiko v svoji ekipi.

Tako Franko Bajc kot Andrei Lenart - Thorminator, ki bi se lahko znašla na mestu drugega dvobojevalca, imata nekaj medalj, zaradi česar sta v rahli prednosti pred Mišico, ki nima še nobene. Prav zato bo današnja tekma za medalje nadvse pomembna, saj lahko razmerja v številu medalj nekoliko spremeni.

"Mislim, da je velika prednost to, da imam za sabo že tri izločitvene dvoboje. Da poznam ta pritisk in da se znam tudi umiriti. Verjetno bosta imela onadva zelo veliko tremo, kar je voda na moj mlin. Ampak moj mlin samo melje in se nikoli ne ustavi. Danes bo na žalost zmlel enega od njiju," je pred že četrtim izločitvenim dvobojem in že drugim v tem tednu v svojem slogu povedal Igor Mikič, ki je pred dnevi dejal, da medalje ne štejejo nič, če nimaš srca in želje po zmagi.

Tekma za medalje

Pred izločitvenim dvobojem, ki nam bo dal odgovor na vprašanje, katerih osem tekmovalcev gre v finalni teden, bomo spremljali še zadnjo tekma za medalje, ki bo potekala na poligonu Črna vdova. Ta velja za bolj šprinterski poligon. Preizkušnjo bo zaznamovala poškodba Eve Peternelj. Tekmovalci so bili ob pogledu na okrvavljeno Primorko šokirani.

Da poškodba ni bila povsem nedolžna, pa govori tudi podatek, da je poligon zapustila v reševalnem vozilu. Kako huda je poškodba in ali bo Eva Peternelj sploh še lahko tekmovala v Exatlonu, bomo izvedeli v nocojšnji oddaji.

