Igor Mikič še tretjič slavil v izločitvenem dvoboju #video

Še preden se je ekipa Triglav podala na izločitveni dvoboj, je tekmovalce čakala tekma za medalje na poligonu Ravnovesje življenja, kjer sta se najbolj izkazala Marjanca Polutnik in Samo Petje. Marjanca je v finalu ugnala Evo in tako prišla do svoje že pete medalje, s čimer je postala v tem pogledu rekorderka. Pri fantih je bil od Franka Bajca boljši Samo Petje in si s tem zagotovil še svojo četrto medaljo.

Izločitveni dvoboj

Marjanca Polutnik, ki je kot statistično najboljša tekmovalka rdeče ekipe dobila nalogo izbrati nasprotnika Igorju Mikiču - Mišici, je pred tekmo za medalje voditelju Miranu Ališiču razkrila svojo odločitev. Povedala je, da je svojo odločitev sprejela na podlagi osebne statistike tekmovalcev in ker je imel Jan Čampa le en odstotek boljši rezultat kot Igor Mikič, je postal drugi dvobojevalec.

Mišica je še pred izločitvenim dvobojem spet pravilno napovedal končni rezultat, vseeno pa se tekma na poligonu Mesto Exatlon zanj ni začela najbolj obetavno. Med prvim dvobojem si je namreč pri doskoku z avtomobila zvil gleženj in nato še izgubil točko.

Igor Mikić in Jan Čampa med izločitvenim dvobojem

Že v naslednjem dvoboju je rezultat izenačil, zatem pa nanizal še tri zmage in si še tretjič zagotovil obstanek v igri za 50 tisoč evrov. Slovo Jana Čampe je bilo izjemno čustveno, saj so mu njegovi sotekmovalci pred odhodom namenili nekaj lepih besed. Kako se je sam poslovil od sotekmovalcev, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Kako so tekmovalci strnili vtise po prihodu v vilo, si lahko pogledate v spodnjem ekskluzivnem videu. Več ekskluzivnih vsebin najdete na Planetka.si.

