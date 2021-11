Tekmovalka nepričakovano zapustila Exatlon #video

V ekipi Triglav in Jadran so bili odločeni, da bodo zadnjo tekmo za vilo vzeli nadvse resno in s tem pokazali, kdo je gospodar na poligonih v Dominikanski republiki. Še pred tem so razpoloženje pokvarile besede voditelja Mirana Ališiča, ta je tekmovalcem oznanil, da je poškodba Pine Umek, ki jo je ta staknila na tekmi na poligonu Mesto Exatlon, prehuda in bi z nadaljevanjem tvegala še hujšo poškodbo.

Pina je bila ob slovesu še vedno statistično najuspešnejša tekmovalka, zato je bilo zanjo zapustiti Exatlon tik pred koncem še toliko težje. Tudi njeni sotekmovalci so bili zaradi njenega odhoda zelo čustveni in obljubili so, da bodo tekmo za vilo osvojili tudi za Pino. Več v zgornjem videu.

Tekma za vilo

Obljubo so člani ekipe Triglav izpolnili in zmagali s kar 10:3, tako bodo zadnji teden pred finalnim tednom preživeli v udobju razkošne vile.

Najbolj zadovoljen je bil ob tem razumljivo Igor Mikič - Mišica, ki je pred tekmo povedal, da se bo poskušal maščevati tudi Samu Petjetu, ta je po njegovem mnenju na zadnji tekmi ponižal Andreia Lenarta - Thorminatorja. Mikič je Sama na tekmi premagal kar dvakrat in obakrat zmago proslavil z gestikulacijo otroškega joka. Več v spodnjem videu.

Tekmo je sicer zmotila poškodba Vanje Štebergar, ta se je med premagovanjem ovir porezala po roki. Zdravniška ekipa jo je nemudoma odpeljala v bolnišnico, kjer je dobila nekaj šivov in se nato že vrnila med sotekmovalce. Ali bo Vanja lahko nadaljevala boje na poligonih, bo kmalu znano.

Vanjina poškodba je sprožila kar nekaj burnih odzivov:

