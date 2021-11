Čustveno slovo: Exatlon zapušča Žan Luka Konjar #video

Pred izločitvenim dvobojem so se tekmovalci ekip Jadran in Triglav pomerili še na posamični tekmi za medalje, ki se je spet odvijala tako, da je imel na začetku vsak tekmovalec po dve točki, z vsakim porazom na poligonu pa se je vsakemu ena točka tudi odbila. Ko je tekmovalec ostal brez točk, torej po dveh porazih, je izpadel iz tekmovanja.

V finale sta se med dekleti uvrstili Vanja Štebergar in Marjanca Polutnik, v katerem je bila uspešnejša Marjanca in si tako zagotovila še tretjo medaljo. Med fanti sta bila v finalu Andrei Lenart - Thorminator in Samo Petje. Thorminator je v finale vstopil z manjšo prednostjo, saj je imel še obe točki. Toda to je bilo zanj premalo, saj ga je Samo na koncu ugnal kar dvakrat. Tudi Samo si je s tem priboril že tretjo medaljo.

Kot že nekajkrat pred tem je tudi tokrat izločitveni dvoboj potekal na poligonu Ravnovesje življenja. Žan Luka Konjar je odlično začel in povedel že z 2:0. V tretji tekmi se je Alen Lamper nato nekoliko zbral in znižal rezultat na 2:1. Naslednjo točko je spet dobil Ljubljančan, zato se je pri rezultatu 3:1 Alen odločil, da bo izkoristil svojo edino medaljo in s tem rezultat znižal na 2:1. Poteza se mu je obrestovala, saj je takoj za tem osvojil še eno točko ter rezultat poravnal na 2:2.

Naslednjo točko je ponovno osvojil Žan Luka, nato pa se je začela prava živčna vojna. Kljub temu da sta oba veliko zgrešila, je več zbranosti vseeno pokazal Alen Lamper in si z dvema zaporednima zmagama zagotovil obstanek v igri za 50 tisoč evrov. Tudi tokrat je zmago Alen proslavil s tekom čez poligon in z glasnim vzklikom na koncu.

Na zaključni ceremoniji ob slovesu od Žana Luke pa je bilo nadvse čustveno. S solznimi očmi se je od sotekmovalca, s katerim sta v šovu spletla močno prijateljsko vez, poslovil Alen Lamper. Tudi Žana Luko so na koncu premagale solze. Več v zgornjem videu.

Posamična tekma za motivacijo

V petkovem Exatlonu tekmovalce čakajo posebna posamična tekma za motivacijo in posebej zanimive nagrade za zmagovalce te preizkušnje. Prva nagrada je potovanje na Laponsko in bivanje v hotelu s petimi zvezdicami, druga nagrada pa je pravo motorno kolo.

