Znana je usoda Franka Bajca v Exatlonu #video

Tekma za obstoj se bo odvila v večernem času na atraktivnem poligonu Mračno skladišče, na katerem so člani ekipe Triglav dobili obe dosedanji tekmi, prav na tem poligonu pa si je proti Chorchypu obstanek v šovu zagovtovil tudi Igor Mikič - Mišica.

Še pred tekmo je tekmovalce ekipe Triglav razveselila novica, da se v tekmovalni pogon vrača Franko Bajc, ki je do poškodbe roke veljal za enega najmočnješih orožij rdeče ekipe. Franko je sicer priznal, da so bila tdravniška mnenja o tem, ali naj še tekmuje deljena, zato se je kar sam odločil, da bo nocoj poskusil in videl, kako zelo ga bo ovirala poškodba. Če bo povratek Franka na tekme uspešen, potem le še Pina Umek izmed vseh tekmovalcev tista, ki zaradi poškodbe gležnja trenutno še ne more tekmovati. Več v zgornjem videu.

Kako dobro bošlo Franku po poškodbi na poligonih in katera ekipa bo po tekmi za obstoj morala dva svoja tekmovalca poslati v izločitveni dvoboj, bo jasno že v nocojšnji oddaji.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

