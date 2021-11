Jadran nadaljuje zmagoviti niz #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Exatlonu smo spremljali tekmo za motivacijo, v kateri je tokrat zelo suvereno zmagala ekipa Jadran z visokim rezultatom 10:2. S tem so si priborili nepozabno doživetje s štirikolesniki.

Tekma je bila za obe ekipi zelo pomembna predvsem iz psihološkega vidika, saj je Jadran po katastrofalnem prejšnjem tednu želel dobiti še drugo tekmo zapored, pri Triglavu pa so se po porazu na tekmi za vilo želeli takoj vrniti na zmagovita pota.

V primerjavi z včerajšnjo zelo napeto tekmo smo tokrat spremljali zelo suveren sprehod Jadrana do druge zaporedne zmage v tem tednu. Svoj delež k zmagi sta tokrat dodali tudi dekleti. Lara in Eva sta namreč osvojili vsaka po dve točki. To je bil tudi razlog, da sta po zmagi izbrali številko dve, pod katero se je skrivala njihova motivacijska nagrada: vožnja s štirikolesniki.

Na izletu so izjemno uživali in med drugim spoznali tudi, kako nastane čokolada. Pri zabavnih aktivnostih pa se jim ni mogel pridružiti Žan Luka, ki je na tekmi za vilo utrpel udarec v rebra in še vedno čuti nekaj bolečin. Več v spodnjem videu.

Ugibanka

Ekipi je čakala še zabavna ugibanka, ki zmagovalni ekipi prinaša zapestnice. Pet osvojenih zapestnic pa prinaša eno medaljo. Ker je pri Jadranu kar nekaj tekmovalcev s po štirimi zapestnicami, bi jim zmaga v tokratni ugibanki prinesla eno medaljo.

Ampak nekateri so že prejšnji teden ugibali, da si Samo in Lara, ki imata vsak po dve zapestnici, iz taktičnih razlogov ne želita, da bi njuni sotekmovalci dobili naslednjo zapestnico in s tem medaljo, saj bi s tem pridobili pomembno prednost v morebitnem izločitvenem dvoboju proti njima.

Prav ta par je v ugibanki nastopil kot zadnji in ostal brez točke, zaradi česar je bilo na klopi Jadrana videti kar nekaj nejevoljnih obrazov. Nove zapestnice so tako šle v roke tekmovalcev Triglava.

