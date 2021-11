Tekmovalec je zaradi niza porazov kaznoval samega sebe #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po tekmi za obstoj, ki so jo izgubili tekmovalci ekipe Triglav, zaradi česar bosta morala nocoj dva njihova tekmovalca v izločitveni dvoboj, je z zanimivim priznanjem presenetil tekmovalec ekipe Jadran Samo Petje. Dejal je, da si je po več zaporednih porazih kar sam dodelil kazen.

Samo Petje v Exatlonu velja za enega boljših posameznikov na poligonih, zato je v včerajšnji oddaji marsikoga presenetila novica, da je pred tekmo za obstoj zbral kar devet zaporednih porazov. O tem ga je po tekmi za obstoj, ki jo je ekipa Jadran sicer dobila, povprašal tudi voditelj Miran Ališič.

"Po včerajšnji tekmi, ko sem zabeležil štiri poraze in ekipi nisem prinesel nobene točke, sem si rekel, da kazen mora biti. In mora biti vzgojna. Danes sem tako spal na tleh brez vzmetnice kot pravi borec, kot pravi vojak. Rekel sem si, da ni predaje do konca."

Na tekmi za obstoj se je zato odločil, da bo dal vse od sebe. Razkril je, da je med dvobojem s Frankom dobil močan udarec v glavo, zaradi katerega je za trenutek izgubil osredotočenost, ampak je kljub temu nadaljeval tekmo in na koncu svoji ekipi celo prinesel dragoceno točko. Več v zgornjem videu.

Svojevrsten uspeh je na tekmi za obstoj uspel tudi njegovemu sotekmovalcu v ekipi Jadran Alenu Lamperju, ki je na petih nastopih na poligonu Sršenje gnezdo zbral pet točk. S tem je izenačil najboljši izkupiček posameznega tekmovalca na eni tekmi v Exatlonu Slovenija.

Od koga se bodo pri Triglavu poslovili nocoj?

V nocojšnji oddaji tekmovalce čaka tekma za medalje, nato pa še izločitveni dvoboj. Prvi dvobojevalec je že znan. Z najskromnejšo statistiko zmag na poligonih v rdeči ekipi Triglav je to postal Igor Mikič - Mišica. Njegovega nasprotnika bo izbirala statistično najboljša tekmovalka Marjanca Polutnik

