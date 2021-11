Mikič bo moral še četrtič v izločitveni dvoboj #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Še zadnja tekma za obstoj se je odvila na atraktivnem poligonu Čarodejeva past. Spremljali smo izenačen dvoboj, vseeno pa je bila ekipa Jadran ves čas v rahli prednosti. Pri rezultatu 8:7 se je obetala napeta končnica, a je nato modra ekipa z dvema zaporednima zmagama prišla do pomembne zmage. Vsi štirje tekmovalci Jadrana so si namreč s tem že zagotovili mesto v finalnem tednu.

Tako je bilo videti veselje ekipe Jadran po prihodu v barako:

Tam pa ne bo enega izmed fantov iz rdeče ekipe, v kateri je presenetljivo slabo predstavo prikazal Franko Bajc. Od šestih dvobojev na poligonu je namreč zabeležil kar pet porazov. Po tekmi je priznal, da je razočaran nad sabo in da ima občutek, da je tokrat ekipo pustil na cedilu. Vsak po tri točke sta za rdeče prinesla Andrei Lenart in Marjanca Polutnik, Igor Mikič - Mišica in Vanja Štebergar pa na tekmi zaradi poškodb nista tekmovala.

Po tekmi je bil statistično še vedno najslabši tekmovalec Triglava Igor Mikič, zato se bo jutri spet moral podati v izločitveni dvoboj. Njegovega nasprotnika bo še drugič v tem tednu morala določiti statistično najuspešnejša tekmovalka rdečih Marjanca Polutnik, ki bo lahko izbirala med preostalima tekmovalcema Frankom Bajcem in Andreiem Lenartom, čeprav je priznala, da ji ta vloga ni preveč všeč. Več v videu na vrhu članka.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

