Ste že slišali za počitnice namenjena samo ženskam? #video

V oddaji Jutro na Planetu smo v studiu gostili skrbnico blagovne znamke Kompas First Ladies' Club, Sabino Oček, ki je več povedala o tem, kako so videti počitnice, ki jih pripravljajo samo za ženske.

Zgornji prispevek je v prvi vrsti namenjen predvsem ženskam in tudi moškim, ki svojim ženskam privoščijo najboljše. Verjamemo, da jih ni malo, ker verjetno mnogi poznajo rek, ki ga radi uporabljajo Američani: (Happy wife-happy life) srečna žena, srečno življenje.

To nam je potrdila kreatorka in skrbnica blagovne znamke Kompas First Ladies' Club, Sabina Oček, ki je razkrila, kaj lahko predstavnice nežnejšega spola lahko pričakujejo na tovrstnih počitnicah in zakaj se jih je vredno privoščiti. Več v zgornjem videu.

