Si želite ogledati finale v družbi exatlonovcev? #video

Vse je enkrat zadnjič. Tudi v Exatlonu. Govorimo seveda o napetem petku v Exatlonu, ko so imeli tekmovalci še zadnjo priložnost, da so si pred finalnim tednom priborili še kakšno medaljo. Tik pred finalnim tednom sta se poslovila Keti in Marko, oba člana modre ekipe Jadran. Nato smo v ponedeljek videli še odhod Ambra in Neže. V ponedeljkovi oddaji Jutro na Planetu pa smo vam razkrili tudi, kako do vstopnic za ogled finalne tekme v družbi exatlonovcev.

Če boste med 25 nagrajenci, ki si bodo prislužili ogled finalne tekme, vas čakajo tudi bogate nagrade. Seveda pa boste lahko dobili tudi avtograme in se fotografirali z vsemi exatlonovci druge sezone. Zato spremljajte družbeni omrežji ExatlonSlovenija in WoopSlovenija, kjer najdete tudi vsa navodila, kako sodelovati v nagradni igri.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu vsak dan od ponedeljka do sobote ob 8. uri na Planetu.

