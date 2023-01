Preiskava na Kosovu številke več kot podvojila #video

Medtem ko afera z nakazili GEN-I kosovskemu veleposlaniku na Hrvaškem Martinu Berishaju na Kosovu dobiva vse odmevnejše okvire, se temu ne more izogniti niti slovenski premier Robert Golob, so poročali v informativni oddaji Planet 18. Več v videu zgoraj.

Če smo pred volitvami na naši televiziji razkrili, da je Berishaj dvignil za okoli 600 tisoč evrov gotovine, za katere tuje preiskovalne agencije sumijo, da naj bi romale nazaj v Golobove roke, je preiskava na Kosovu to številko več kot podvojila. In medtem ko so kosovskega veleposlanika v Prištini že ovadili, pri nas Nacionalni preiskovalni urad še vodi preiskavo zoper premierja. Golob pa vztraja – "gre za medijski konstrukt".

Že avgusta lani so kosovski mediji na vprašanje glede postopkov zoper Martina Berishaja prejeli potrdilo. Urad vrhovnega državnega tožilca je od Agencije za preprečevanje korupcije prejel kazensko ovadbo zoper osebo z začetnicama M. B. Vrhovno državno tožilstvo je kazensko ovadbo poslalo osnovnemu tožilstvu v Prištini. Neuradno naj bi imel na grbi kar dve. Eno za pranje denarja in utajo davkov ter dodatno še za prikrivanje premoženja. Robert Golob, premier in predsednik stranke Gibanje Svoboda, pravi: "Za človeka, ki ga nisem nikoli videl, še manj imel z njim kakršenkoli stik, vam pa tega odgovora, kaj on počne s svojim denarjem, ne morem dati."

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite, kako rešiti slovensko zdravstvo, o sojenju v primeru Kavkaški klan pa se bomo pogovarjali tudi z gostjo. Spregovorili bomo še o prodaji prehrambnih izdelkov iz čričkov. Ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.