Ali puščate napitnino? #video

Eden od dostavljavcev jedi pri nas je sporočil, v katerih slovenskih krajih so bili naročniki lani najbolj darežljivi. In ne, to niso občine Podlehnik, Ljubljana ali Novo mesto, kjer so bile lani povprečne plače najvišje. Največ strank je napitnine lani dalo na Ptuju ter v Mariboru in Murski Soboti. Zanimivo, glede na to, da ta del Slovenije ne velja za tistega, ki ima največ pod palcem, so poročali v informativni oddaji Planet 18.

Sit lačnemu ne verjame? Zakaj tisti, ki imajo manj, hitreje dajo? Ekipa informativne oddaje je odšla na teren. Kaj so ugotovili, si oglejte v prispevku zgoraj.

Napitnina, kakršnakoli že, je dobrodošla, pravijo zaposleni v gostinstvu, saj prispeva k temu, da so bolje plačani. In če jo poklonite neposredno natakarju ali kuharju, ni obdavčena, če jo na koncu meseca razdeli lastnik, pa del nje roma tudi v državno blagajno.

