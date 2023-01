Odšli smo na Kosovo, kjer so razmere še vedno napete #video

Konflikt na Kosovu ima dolgo brado, znova se je zaostril konec lanskega leta, povodov pa je bilo več: načrtovana zamenjava registrskih tablic, izstop Srbov iz kosovskih institucij in aretacija srbskega policista. Cestne barikade, ki so jih na severu v znak protesta postavili tamkajšnji Srbi, so tik pred novim letom odstranili, a so se napetosti le delno polegle.

Zdajšnje streljanje na srbsko vozilo je bilo tako že drugo po odstranitvi barikad. Pred tem sta jo na pravoslavni božični večer skupila dva srbska mladeniča. Smrtnih žrtev napetosti v zadnjih tednih k sreči niso terjale. A da se ne bi stopnjevale v konflikt širših razsežnosti, je nujen čim hitrejši dogovor, h kateremu poziva tudi mednarodna skupnost.

Na enega osrednjih kamnov spotike naletimo že na meji med Srbijo in Kosovom, ali – kot ji pravijo Srbi – administrativni liniji. Za vožnjo po Srbiji Albanci namreč tablice na svojih avtomobilih opremijo z belimi prekrivnimi nalepkami.

Ni pa to le dežela rudnih bogastev. Zdi se, da sta zaradi dogodkov, ki spremljajo poročanje o Kosovu, pogosto po krivici zapostavljeni odprtost in prijaznost ljudi, ki kljub verski in kulturni raznolikosti živijo v večjem sožitju, kot se morda zdi od daleč.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite, kako rešiti slovensko zdravstvo, o sojenju v primeru Kavkaški klan pa se bomo pogovarjali tudi z gostjo. Spregovorili bomo še o prodaji prehrambnih izdelkov iz čričkov. Ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.