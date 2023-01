Bodo lekarne začele zapirati svoja vrata? #video

V Lekarniški zbornici Slovenije opozarjajo na pomanjkanje kadra tako v javnih kot bolnišničnih lekarnah, so poročali v informativni oddaji Planet 18. Razlogi za odhajanje zaposlenih iz lekarn in težave pri pridobivanju novih kadrov naj bi bili v nizkem vrednotenju njihovega dela in vedno večjih obremenitvah, pa tudi vedno večjih pritiskih in zahtevah pacientov. Zaposleni tako napovedujejo: morda bomo primorani občasno zapirati lekarne.

To se dogaja v časih, ko naš zdravstveni sistem poka po šivih, do osebnega zdravnika pa je praktično nemogoče priti. A tudi obisk zdravnika vse pogosteje žal ne reši težav pacientov, pravijo farmacevti, saj naj bi bili predpisani recepti velikokrat neobstoječi, pomanjkljivi ali pa celo napačni.



Patricija Dolinar iz Gorenjskih lekarn pravi: " Pacienti so v takih primerih jasno hudo nejevoljni, ker morajo še enkrat na lov za zdravnikom, oziroma se niti ne znajdejo, kako naj ravnajo. In zelo neodgovorno bi jih bilo brez pravega zdravila poslati ven, na cesto iz lekarne, zato v tistem trenutku postanemo detektivi in policaji za njihove recepte."

Vsaj 300 dodatnih magistrov farmacije bi potrebovali, da bi lekarne delovale nemoteno, ocenjujejo na zbornici. A zanimanja za to delo je vse manj, pomanjkanje kadra pa vse večje. Lilijana Grosek iz Celjskih lekarn poudarja, da je tako zaradi upokojitev, prezaposlovanja, ki je vse pogostejše, pa tudi zaradi povečanega obsega dela in daljših odsotnosti.

Tudi zato so bili ponekod že primorani skrajšati poslovni čas posameznih lekarn. Pri tem opozarjajo: to lahko postane nekaj običajnega. Če se stvari ne bodo izboljšale, če ne bo posluha za njihove potrebe, bodo prisiljeni skrajševati delovni čas lekarn in jih občasno tudi zapirati. To bo seveda prizadelo tudi paciente, je sklenila Grosekova.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: stranka Gibanje Svoboda danes praznuje eno leto delovanja. Veljati je začel zakon o varstvu osebnih podatkov, kaj prinaša? Ne zamudite ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.