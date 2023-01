Po 13 letih je konec #video

Primer, ki je trajal od leta 2010 in vključeval tri sojenja, bi sicer zastaral novembra letos. Tožilstvo je dvanajstim obtoženim očitalo, da naj bi pod vodstvom Tošića v letih 2008 in 2009 na veliko trgovali s kokainom in organizirali prevoze te droge iz Južne Amerike v Evropo. In zaključek – zaporne kazni, ki pa so jih obsojeni že prestali.

V drugi polovici leta 2008 so v Italiji pri tihotapljenju južnoameriškega kokaina prijeli Slovenca. Po svojih poteh so nato organi odkrivanja storilcev kaznivih dejanj izvedeli, da se pripravlja večji prevoz kokaina, pri katerem bodo sodelovali slovenski državljani kot del velezdružbe, ki z južnoameriškim kokainom oskrbuje evropsko tržišče.

Skozi leta je v sojenju prišlo do več preobratov, do prvega že leta 2012, ko je bila po spektakularni aretaciji dve leti pred tem večina obtoženih oproščenih. Obsojeni so bili šest let pozneje v ponovljenem sojenju. Novembra 2021 pa je bila sodba razveljavljena, saj naj bi bili dokazi pridobljeni nezakonito. Krivdo so priznali vsi razen enega, ki so uradno dodeljene kazni že odslužili. Poleg tega pa obtoženci tudi v času, ko so bili na prostosti, niso izvajali kakršnihkoli kaznivih dejanj. S sodbo je zadovoljno tudi tožilstvo. Z obsodbo se je zaključilo največje sojenje preprodajalcem drog v Sloveniji do zdaj, ko se že začenja novo v povezavi s Kavaškim klanom.

