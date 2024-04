Evropski parlament tarča ruskih vohunov

Belgijski pravosodni organi so potrdili začetek preiskave ruske vohunske mreže v več državah, tudi v Belgiji, kjer naj bi člani Evropskega parlamenta prejemali plačila iz Moskve, je v petek sporočil predsednik vlade Alexander De Croo.

"Denarna plačila niso bila izvedena v Belgiji, ampak je prišlo do vmešavanja," je na novinarski konferenci povedal De Croo. Pri tem ni razkril imen vpletenih politikov.

Češki organi so pred časom razkrili prorusko operacijo vmešavanja v Evropo, v katero so bile vključene vohunske mreže. Moskva je stopila v stik s poslanci Evropskega parlamenta, od katerih so nekateri prejeli plačila za promocijo njene propagande. Njihov cilj je, da bi na prihajajočih evropskih volitvah izvolili več proruskih kandidatov in okrepili proruski narativ ter oslabili evropsko podporo Ukrajini.

Kot je pojasnil De Croo, je v stiku s češkim predsednikom vlade Petrom Fialo in evropskimi institucijami. Agencijo Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) so prosili, da organizira nujen sestanek. Po De Croojevih besedah bi bilo treba mandata Evropskega javnega tožilstva in Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) podaljšati, da bi lahko preganjala to rusko grožnjo.