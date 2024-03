Kako so ruski vohuni našli šibko točko v nemški vojski

Zaradi prisluškovalne afere, ki je izbruhnila v začetku marca letos in je razkrila zaupni pogovor štirih visokih nemških častnikov o manevrirnih izstrelkih taurus, je nemška vojska poostrila ukrepe. Tako natančno preverjajo vse sisteme in naprave, ali je morebiti na njih (ruska) vohunska programska oprema. Še vedno ni popolnoma jasno, kdo je prisluškoval nemškim častnikom, je pa najverjetnejše, da so bili prisluhi delo ruskih obveščevalcev.

Pogovor nemških častnikov o morebitni uporabi nemških manevrirnih izstrelkov taurus na ruske cilje je 1. marca na svojem računu spletne platforme Telegram objavila glavna propagandistka Kremlja Margarita Simonjan.

Ni popolnoma jasno, kdo je prisluškoval, a vse kaže na Ruse

Gre za 38-minutni izsek videokonference generalporočnika in inšpektorja (torej poveljnika) nemškega vojnega letalstva Inga Gerhartza ter treh njemu podrejenih častnikov. Videokonferenca je bila 19. februarja letos.

Kot piše švicarski medij Neue Zürcher Zeitung (NZZ), ni popolnoma jasno, kdo stoji za prisluhi. Lahko domnevamo, da je imela prste pri tem ruska obveščevalna služba. Na podlagi trenutnih informacij je malo verjetno, da je šlo za notranje uhajanje – torej da je pogovor nemških častnikov posnel ruski agent, ki deluje znotraj nemške vojske.

Prisluh je nastal 19. februarja letos v Singapurju

Prav tako je po navedbah švicarskega medija mogoče izključiti, da so pogovor nemških častnikov posneli britanski ali ameriški obveščevalci, ker objava pogovora ne prinaša nobenih jasnih koristi ali prednosti za Britance ali Američane.

Prisluh je nastal v Singapurju, dan pred začetkom vsakoletnega letalskega mitinga, ki je potekal med 20. in 25. februarjem letos. Na mitingu je sodeloval tudi nemški brigadni general Frank Gräfe, skoraj zagotovo pa so bili na mitingu tudi ruski obveščevalci. Na fotografiji: singapurski letalski miting leta 2020. Foto: Guliverimage

Glede na to, da je prisluh prva objavila Simonjanova, je to še dodaten dokaz, da so v ozadju ruske obveščevalne službe. Posnetek pogovora je po navedbah nemških oblasti nastal v Singapurju 19. februarja letos, dan pred začetkom letalskega mitinga.

Neprevidni visoki nemški častnik?

Gre za največji letalski sejem v Aziji, ki se ga udeležujejo številni visoki politiki, vojaški predstavniki in predstavniki obrambne industrije. Povsem mogoče je, da so nekateri od njih bivali v istem hotelu kot brigadni general luftwaffeja Frank Gräfe.

Gräfe je vodja oddelka za operacije in vaje v poveljstvu letalskih sil ter podrejen generalporočniku Gerhartzu. Gräfe se je v videokonferenco vključil iz svojega hotela, pri tem pa je uporabljal nezavarovano povezavo. Ta malomarnost je olajšala prisluškovanje pogovoru štirim nemškim letalskim častnikom.

Prisluh kot naključje in ne vnaprej izdelana operacija?

Kot piše NZZ, je posneti pogovor morda naključje, ker je častnik luftwaffeja komuniciral s pomočjo nevarne linije na lokaciji, do katere so imeli dostop ruski agenti. Torej prisluh ni bil rezultat natančno izdelane vohunske operacije, v kateri bi imeli Rusi dostop do mobilnega telefona ali računalnika brigadnega generala Gräfeja.

Pogovor štirih nemških letalskih častnikov o mogoči uporabi manevrirnih izstrelkov taurus na ruske cilje (tudi na Kerški most, ki povezuje zasedeni Krim in Rusko federacijo) je vodil poveljnik nemškega vojnega letalstva Ingo Gerhartz. Foto: Guliverimage

V tem primeru bi ruska obveščevalna služba prisluh videokonference težko objavila, saj bi tako razkrila dragocen podatek, da imajo dostop do mobilnega telefona in/ali računalnika visokega nemškega častnika.

Natančno preverjanje v nemški vojski

Je pa nemška vojska, odkar je bil objavljen prisluh videokonference, začela natančno preverjati vse sisteme in naprave v nemški vojski, ali je na njih morebiti vohunska oprema.