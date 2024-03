Razkrita skrivnost, zakaj Nemci Ukrajincem nočejo dati uničujočega orožja?

Uradni razlog za zavračanje dostave taurusov naj bi bil nemški strah, da jih Ukrajinci ne bi uporabljali samo za ruske napade na zasedenem ukrajinskem ozemlju, ampak tudi za napade v Rusiji. Nemci bi napade na cilje v Rusiji lahko preprečili samo tako, da bi z njimi v Ukrajini upravljali nemški vojaki, kar Scholz zavrača.

Tajna predstavitev zmogljivosti izstrelkov

Po navedbah nemškega medija t-online pa strah pred napadi na cilje v Rusiji oziroma potreba po prisotnosti nemške vojske v Ukrajini ni resničen razlog za zavračanje dostave taurusov.

Pretekli torek je bila v nemškem parlamentu izredna seja odbora za obrambo. Imela je odprti in tajni del. V tajnem delu seje je imel generalni inšpektor nemške vojske Carsten Breuer 20-minutno predstavitev najpomembnejših dejstev o taurusih.

Osupli nemški poslanci

Poleg operativnih zmogljivosti in števila (po ocenah imajo nemške letalske sile okoli 600 taurusov) je Breuer spregovoril tudi o posebnih tveganjih za varnost Nemčije, če bi Ukrajincem dostavili manevrirne izstrelke.

Obstaja dve različici taurusov. Navadna različica, ki ima enake sposobnosti kot britanski manevrirni izstrelek storm shadow, in nadgrajena različica, ki za svoje delovanje potrebuje zapleten tehničen sistem. Dostava tega tehničnega sistema Ukrajini naj bi zmanjšala obrambno sposobnost Nemčije. Foto: Guliverimage

Po navedbah t-online so zaradi predstavitve nemški poslanci onemeli. Celo zagovorniki dostave taurusov Ukrajini so zaradi Breuerjevih besed podvomili v svoje stališče. Kaj je rekel Breuer?

Navadna in nadgrajena različica taurusov

Generalni inšpektor je poslance očitno podrobno seznanil, da je uporaba taurusov bolj zapletena, kot so mnogi domnevali. Obstajata dve različici taurusov – navadna in nadgrajena. Za smiselno uporabo nagrajenih manevrirnih izstrelkov (programiranje poti izstrelkov proti cilju) so potrebne ogromne količine podatkov.

Gre za izjemno velike in kompleksne količine podatkov, ki jih morajo očitno obdelati posebni tehnični sistemi. Ti tehnični sistemi naj bi obstajali le v omejenem obsegu. Če bi bili tudi ti preneseni v Ukrajino kot del dostave taurusov, ne bi bili več na voljo nemški vojski.

Zmanjšana operativnost nemške vojske?

S tem bi nastala vrzel v vojaški zmogljivosti, ki bi resno vplivala na operativno sposobnost nemških oboroženih sil, mnenje neimenovanega poznavalca navaja t-online.

Nemški kancler Olaf Scholz in generalni inšpektor nemške vojske Carsten Breuer, ki je pretekli torek nemškim poslancem na tajni seji predstavil tehnične zmogljivosti in tehnične značilnosti manevrirnih izstrelkov taurus. Foto: Guliverimage

Ni jasno, za kakšne vrste sistemov naj bi šlo. Tako proizvajalec taurusov MBDA kot nemško obrambno ministrstvo tega na vprašanje ne želita komentirati. Ni znano niti, koliko teh sistemov je na voljo, koliko časa traja njihova zamenjava in zakaj jih je tako težko dobiti.

Nenadomestljivo orožje?

Gre za tehnično ozko grlo, ki ga še dolgo ni mogoče nadomestiti, pravi poznavalec. "Če Ukrajincem dostavimo to zmogljivost, za nas ne bo več obstajala," trdi neimenovani poznavalec.

Položaj ni primerljiv z dobavo osemnajstih tankov leopard 2 Ukrajini, na zamenjavo katerih mora vojska čakati do leta 2026. "Taurus je eno naših najmočnejših orožij v domeni zrak-zemlja, ki se skoraj približuje strateškim zmogljivostim," je za t-online še dejal poznavalec in poudaril, da gre za bistvena vprašanja državne varnosti.