Nemški general, ki je Rusom razkril zaupne podatke

Top gun general. Takšen vzdevek so dali nemški mediji generalu in poveljniku nemškega vojnega letalstva Ingu Gerharztu. Zdaj pa je nekdaj hvaljeni general zaradi vpletenosti v prisluškovalno afero, ki je voda na mlin Putinovi Rusiji, v velikih težavah.

Nedavna objava 38-minutnega pogovora nemških častnikov o morebitni uporabi nemških manevrirnih izstrelkov taurus na ruske cilje, ki ga je najverjetneje posnela ruska obveščevalna služba, še vedno dviga prah.

Neprevidni general Gerhartz

Vse več pozornosti medijev se zdaj zgrinja na generalporočnika in inšpektorja luftwaffeja Inga Gerhartza, ki je bil eden od udeležencev slabo zavarovane videokonference. Izsek te videokonference je pretekli petek prva objavila glavna propagandistka Kremlja Margarita Simonjan na svojem računu na spletni platformi Telegram.

Gerhartz je v videokonferenci še s tremi drugimi nemškimi častniki razpravljal o morebitni uporabi taurusov v Ukrajini. V pogovoru je med drugim razkril, da Ukrajincem pri izstreljevanju britanskih manevrirnih izstrelkov storm shadow na ruske cilje pomagajo britanski vojaki, ki so na terenu v Ukrajini.

Ukrajinska želja po taurusih

Kot vemo, si Ukrajinci želijo, da bi dobili tudi nemške manevrirne izstrelke taurus. Ti imajo dvakrat večji doseg kot izstrelki storm shadow ali francoski scalp. Doseg manevrirnih izstrelkov storm shadow je okoli 241 kilometrov, taurusov pa do 500 kilometrov.

Manevrirni izstrelek taurus. Z uporabo teh izstrelkov bi Ukrajinci verjetno uničili strateško pomembni Kerški most. Foto: Guliverimage

Nemška vlada na čelu s kanclerjem Olafom Scholzem zavrača dobavo taurusov. Uradni razlog je strah, da bi Ukrajinci tauruse uporabljali tudi za napade na ruske cilje na območju Ruske federacije.

Gerhartz o uporabi taurusov proti ruskim ciljem

Gerhartz je v prisluškovalni videokonferenci govoril tudi o morebitni uporabi taurusov na ruske vojaške cilje, pri čemer je omenjal tudi "most na vzhodu". Domneva se, da je pri tem mišljen strateško izjemno pomemben Kerški most, ki povezuje Krim in ozemlje Ruske federacije. Ta most je glavna logistična povezava med Krimom in Rusijo. Do zdaj mostu Ukrajincem še ni uspelo uničiti.

V videokonferenci so nemški častniki ugotavljali, da bi bilo "most na vzhodu" tehnično izvedljivo razstreliti, vendar bi bilo morda potrebnih od deset do dvajset izstrelkov, piše britanski Guardian.

Ljubljenec nemških medijev

Po javni objavi zaupnih pogovorov nemških častnikov se je pozornost medijev kmalu usmerila na Gerhartza. Ta je bil nekdaj skorajda ljubljenec nemških medijev. Dobil je celo vzdevek Top gun general. Oseminpetdesetletni vojaški pilot ima za sabo bleščečo kariero.

Gerhartz ima za sabo bleščečo kariero vojaškega pilota. Še zdaj rad sede v vojaško letalo. A prisluškovalna afera bo njegovo kariero morda končala. Foto: Guliverimage

Med drugim se je leta 1989 in 1990 v ZDA uril na letalu F-4. Leta 2009 je bil nekaj mesecev poveljnik nemške bojne eskadrilje v Afganistanu. Na letalu tornado je tudi sam opravljal bojne polete.

Zaton Gerhartzove kariere?

Inšpektor luftwaffeja, kar pomeni prvi mož nemškega vojnega letalstva, je postal spomladi 2018. Gerhartz je posodobil nemško vojno letalstvo in zajezil odhajanje pilotov. Zdaj pa se mu je zgodila največja napaka v njegovi vojaški karieri. Nemška obveščevalna službe je tudi začela preiskavo, kako je Rusom uspelo prisluškovati videokonferenci oziroma ali jim je pri tem pomagal kakšen vohun v nemški vojski.