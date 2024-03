Na ruski tarči: to je država, ki drži Ukrajino nad vodo

Vojna v Ukrajini je po začetnih mesecih postala vojna v slogu prve svetovne vojne. Eno ključnih orožij je postalo topništvo, to pa potrebuje velike količine streliva. Prav zaloge streliva, topniškega in za druga orožja, so postale ahilova peta ukrajinske obrambe pred ruskimi napadi.

Bolgarsko orožje sovjetskega tipa

Zato je vloga Bolgarije pri ukrajinski obrambi tako pomembna. Strelivo, ki ga izdelujejo njihove tovarne, je sovjetskega tipa (dediščina bolgarskega članstva v Varšavskem paktu) in je zato primerno za orožje sovjetske izdelave, ki še vedno predstavlja velik del ukrajinske orožarne.

Zahodne države, na primer Velika Britanija, kupujejo orožje v Bolgariji in ga nato pošiljajo v Ukrajino, piše nemški novinar Michael Martens v Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz). Ukrajinci bi si želeli še več streliva, a tega Bolgarija čez noč ne more zagotoviti.

Bolgarske tovarne orožja delajo s polno paro

Kot je za Faz povedal bolgarski premier Nikolaj Denkov, bolgarske proizvodnje streliva kratkoročno ni mogoče še povečati, saj tovarne že mesece delajo z največjo zmogljivostjo.

Bolgarski premier Nikolaj Denkov je veliki zagovorniki bolgarske dobave orožja Ukrajini. Na drugi strani sta bolgarski predsednik Rumen Radev in opozicija, ki trdita, da je najboljša pot do miru prenehanje dobave orožja Ukrajini. A Denkov opozarja, da bo v tem primeru Rusija premagala Ukrajino in nato napadla še druge države. Foto: Guliverimage

Še vedno obstajajo pomanjkanja v proizvodnji streliva za Ukrajino, ki ne vplivajo samo na Bolgarijo, ampak na vso Evropo. Na primer primanjkuje smodnikov, potrebnih za proizvodnjo streliva, opozarja bolgarski premier.

Strah pred ruskimi terorističnimi napadi

Zaradi pomembne vloge Bolgarije pri ukrajinski obrambi je seveda ta država pod drobnogledom Rusije in njenih tajnih služb. V preteklosti je bilo že nekaj eksplozij v bolgarskih tovarnah orožja in nekatere med njimi so bile po trditvah Denkova povezane z ruskimi agenti.

Zato so v Bolgariji zelo povečali varnostne ukrepe v tovarnah. "Z našimi obveščevalnimi službami se redno pogovarjam, kaj je še mogoče storiti. Danes se zdi, da je stanje boljše, vendar moramo ostati zelo previdni," pravi Denkov.

"Ruska zmaga ni v nacionalnem interesu Bolgarije"

In zakaj Bolgarija pomaga Ukrajini? "Iz izjav ruskih voditeljev je mogoče sklepati, da bo Kremelj po tem (po morebitni zmagi nad Ukrajino, op. p.) načrtoval nadaljnje invazije. Zlahka je ugotoviti, da bi to za Bolgarijo predstavljajo zelo veliko tveganje. Ruska zmaga v Ukrajini ni v nacionalnem interesu Bolgarije," je še povedal Denkov za Faz.