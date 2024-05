Ukrajinska enota Kraken: strah in trepet ruskih sil #video

Na posnetku, ki ga je objavila enota Kraken, vidimo neuspešen ruski poskus preboja ukrajinske obrambne črte na vzhodni strani kraja Časiv Jar. Ukrajinske enote so uničile tanka T-80 in T-90 ter dve oklepni bojni vozili, nakar so se Rusi umaknili. Spopad naj bi se odvijal ta ponedeljek.