Poglejte, kako ukrajinski robot kamikaze uniči most #video

Vojna v Ukrajini je obe strani prisilila v razvijanje novih orožij in novih taktik. Ukrajinci so tako razvili robot kamikaze, imenovan Ratel S. To je majhen kopenski dron z ogromno eksplozivno močjo. Deluje na daljavo, kar pomeni, da lahko operater razstreli sovražnikov tank ali zaklonišče z varne lokacije.