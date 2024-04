Ukrajina z droni napadla območje v notranjosti Rusije #video

Dva industrijska obrata v regiji Tatarstan v notranjosti Rusije, ki je od ukrajinske meje oddaljena več kot tisoč kilometrov, sta bila ponoči tarča napada z droni, so sporočili tamkajšnji uradniki. Po navedbah virov v Kijevu je šlo za napad ukrajinskih sil na objekte za izdelavo brezpilotnih letalnikov.

"Tovarni v Jelabugi in Nižnekamsku so napadli z brezpilotniki," je v sporočilu na Telegramu zapisal vodja oblasti v Tatarstanu Rustam Minihanov. Po njegovih navedbah napad ni povzročil večje škode, proizvodnja v tovarnah pa se nadaljuje.

Kasneje je sporočil še, da je bilo v napadih ranjenih sedem stanovalcev študentskega doma.

Župan mesta Nižnekamsk je povedal, da je zračna obramba preprečila poskus napada na rafinerijo nafte v njegovem okrožju. Dejal je, da ni bilo nobene škode, poroča Tass. Agencija RIA Novosti pa je poročala, da je brezpilotni letalnik zadel rafinerijo nafte Taneco, ki je v lasti ruske naftne družbe Tatneft. Ob tem je izbruhnil požar, ki so ga pogasili v 20 minutah, proizvodnje pa niso ustavili.

Povračilni ukrep Ukrajine

Odgovornost za več napadov brezpilotnih letalnikov na naftne rafinerije globoko na ruskem ozemlju je prevzela Ukrajina. Trdi, da gre za legitimen povračilni ukrep za ruske napade na njene energetske objekte, njihov cilj pa je ohromiti ruski energetski sektor.

Neimenovani ukrajinski vir je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da za napadi stoji ukrajinska vojaška obveščevalna agencija GUR, ki naj bi ciljala industrijske obrate za sestavljanje brezpilotnih letalnikov šahed.

Ob tem niso povedali, od kod so napad izvedli. Če so ga izvedli z ozemlja, ki je pod nadzorom Ukrajine, bi bil to eden najbolj daljnosežnih napadov z brezpilotnimi letalniki od začetka vojne februarja 2022. Napadena obrata v vzhodnem Tatarstanu sta namreč od ukrajinske meje oddaljena skoraj 1.300 kilometrov.