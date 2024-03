Putin odredil mobilizacijo 150 tisoč državljanov

V Rusiji morajo vsi moški v starosti med 18. in 30. letom opraviti eno leto služenja vojaškega roka ali enakovrednega usposabljanja.

Spodnji dom ruskega parlamenta, duma, je julija lani izglasoval dvig najvišje starosti, pri kateri so moški lahko mobilizirani, s 27 na 30 let. Nov zakon je začel veljati 1. januarja 2024.

"Spomladanski nabor bo potekal od 1. aprila dalje," je v petek napovedal kontraadmiral Vladimir Cimljanski, ki je v generalštabu ruskih sil pristojen za naborništvo. "Naborniki ne bodo poslani na mesta razporeditve v ljudskih republikah Doneck in Lugansk ter v regijah Herson in Zaporožje niti ne bodo opravljali nalog v okviru posebne vojaške operacije," je dodal.

Kljub temu se številni Rusi bojijo, da jih bodo v okviru obveznega služenja vojaškega roka poslali na fronto, medtem ko krožijo govorice o novem valu mobilizacije, s katerim bi ruske oborožene sile nadomestile svoje izgube in okrepile rezerve, poroča AFP.

Ko naborniki končajo obvezno služenje, postanejo del ruskih vojaških rezerv in jih lahko v prihodnosti v primeru novega vala mobilizacije vpokličejo in pošljejo na fronto v Ukrajino. Ob tem se številni naborniki v času služenja soočajo s pritiskom, naj podpišejo pogodbo z vojsko o prostovoljnem odhodu na fronto.

Obvezno služenje vojaškega roka že dolgo občutljivo vprašanje

Naborništvo je že dolgo časa občutljivo vprašanje v Rusiji. Številni mladi moški se zelo trudijo, da bi se izognili vpoklicu, ki ga v tej državi izvajajo dvakrat na leto. Po razglasitvi delne mobilizacije septembra 2022 je po nekaterih podatkih Rusijo zapustilo več kot milijon moških.

Septembra lani je Putin podpisal ukaz o vpoklicu 130.000 državljanov za jesenski nabor, lani spomladi pa je Rusija izvedla nabor 147.000 moških.

Zaradi "ekstremizma" aretirali lastnika gejevskega bara

V Rusiji so zaradi obtožb o ekstremizmu pridržali lastnika priljubljenega gejevskega bara v mestu Orenburg, so danes sporočile skupine za človekove pravice. Gre za primer zatiranja skupnosti LGBTQ, potem ko so ruske oblasti novembra lani mednarodno gibanje LGBT označile za ekstremistično.

Policija je v začetku meseca sredi noči izvedla racijo v baru Pose v Orenburgu, približno 1.500 kilometrov jugovzhodno od Moskve, kasneje pa aretirala njegovega upravitelja in umetniškega vodjo.

Pred tremi dnevi pa so na moskovskem letališču pridržali lastnika bara, ki skupaj s sodelavcema ostaja v priporu do 18. maja, je sporočila skupina za pravice OVD-Info.

Sodišče je danes za lastnika bara odredilo preiskovalni pripor. Tožilci ga obtožujejo "organiziranja ekstremistične dejavnosti" s podporniki mednarodnega gibanja LGBT, ki ga je Rusija nedavno uvrstila na seznam skrajnih in terorističnih organizacij.

Čeprav gibanje s tem imenom v Rusiji ne obstaja, so s tem omogočili sodni pregon in visoke zaporne kazni za pripadnike LGBTQ skupnosti.

Lastniku lokala, čigar imena niso sporočili, in njegovima sodelavcema v primeru, da bodo spoznani za krive, grozi do deset let zapora, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Kremelj je po invaziji na Ukrajino pred dvema letoma zaostril konservativno retoriko in okrepil zatiranje spolnih manjšin.

Po odločitvi vrhovnega sodišča o prepovedi "mednarodnega gibanja LGBT" vsakemu, ki se ukvarja z aktivizmom v podporo LGBT ali deli simbole LGBT, grozi kazenski pregon.