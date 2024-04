Največji ruski tankovski napad v vojni v Ukrajini #video

Konec marca letos je ruska vojska v regiji Doneck izvedla morda enega največjih tankovskih napadov v času vojne v Ukrajini. Končalo se je z enim največjih tankovskih masakrov v času vojne v Ukrajini. Ukrajinski branilci so uničili tretjino ruskih tankov, ki so sodelovali v napadu v bližini kraja Tonenke. Uničenje ruske oklepne kolone vidimo v zgornjem videoposnetku, ki ga je na družbenih omrežjih objavila ukrajinska vojska.

Po padcu Avdijivke so hoteli Rusi napredovati še naprej. V napad so poslali 36 tankov in 12 bojnih oklepnih transporterjev iz 6. tankovskega polka ruske vojske (ta je del 90. tankovske divizije). Kolona je šla vzdolž ceste, ki pelje kraja Tonenjke (ta je v ruskih rokah) proti vasi Umanjske.

Odločna ukrajinska obramba

Kolono je ustavila ukrajinska 25. zračno-desantna brigada. Kot piše Forbes, so Ukrajinci uporabili izvidniške brezpilotne letalnike, s katerimi so usmerjali natančen topniški ogenj na kolono. Topništvo je razbilo rusko kolono.

Neorganizirani preživeli tako postanejo lahke tarče za brezpilotne letalnike, ki prežijo na posamezne vojake in vozila. Morda so Ukrajinci uporabili tudi protitankovske mine in protitankovske rakete. Po ukrajinskih podatkih so njihove sile uničile 12 tankov in osem bojnih oklepnih transporterjev, še piše Forbes.