Na bojišču se je pojavilo skrivnostno rusko orožje. Kaj je to?

Na bojišču v Ukrajini se je pojavilo nenavadno rusko vozilo. Kot poroča Forbes, gre za "želvo tank". Da bi se branili pred napadi z droni, so Rusi tank T-72 obdali s kovinsko lupino, kar pa je preprečevalo vrtenje kupole in je oviralo njegovo mobilnost.

Spremenjeni tank T-72 se je pojavil na frontni črti okoli Krasnohorivke, zahodno od Donecka v vzhodni Ukrajini.

Tank želve je bil zgodnji model T-72 obdan z oklepom za zaščito pred brezpilotnimi letali. Številne posadke na obeh straneh rusko-ukrajinske vojne svojim vozilom dodajo oklep za boj proti dronom v obliki kletk ali letvic. Ruska posadka je tako na tank namestila ogromno streho, ki se je raztezala pred rezervoarjem.

Oporniki, ki so podpirali streho, so kupoli preprečili, da bi se zasukala za več kot nekaj stopinj, prav tako pa bi otežila vsakršno manevriranje na gozdnatem ali mestnem terenu. Še huje, kljub kovinskemu oklepu, so bile med rezervoarjem in ohišjem vrzeli, ki so bile več kot dovolj široke, da se je skoznje lahko izmuznil eden od več sto tisoč ukrajinskih eksplozivnih dronov.