Ruska vojska je ponoči Ukrajino napadla z 20 brezpilotnimi letalniki iranske izdelave, vendar je ukrajinska zračna obramba vse sestrelila, je na omrežju Telegram sporočil poveljnik ukrajinskih zračnih sil Mikola Oleščuk. Ruski raketni napadi in obstreljevanje so terjali smrtne žrtve v regijah Poltava, Sumi in Doneck.