Ukrajinci z milijardno naložbo v piščančje farme na Hrvaškem

Jurij Kosiuk, ki je v poslovnih krogih znan kot evropski kralj piščančjega mesa, je večinski lastnik ukrajinske skupine MHP, ki je pred štirimi leti prevzela Perutnino Ptuj. Da bo na Hrvaškem zgradil tri piščančje farme, so hrvaški mediji poročali januarja. Piščančje farme bo gradilo podjetje Perutnina Ptuj - Pipo Čakovec, ki je prav tako v lasti skupine MHP.

Hrvaški časnik Večernji list danes piše, da ima velike načrte na področju vzreje piščancev tudi Andrej Matiukha, ki je na Hrvaškem znan kot lastnik športnih stavnic FavBet in igralnic.

Predsednik uprave Matiukhove družbe Petrinja Chicken Company (PCC) Oleksij Ševčenko, ki je uspešno izvedel gradnjo velikih piščančjih farm v Ukrajini in Kazahstanu, je za Večernji list povedal, da so na Hrvaškem v sklepni fazi projektiranja. Gradnjo farm bodo začeli najpozneje do začetka naslednjega leta. Konec prve faze in začetek proizvodnje načrtujejo do konca leta 2026.

Napovedujejo minimalen vpliv na okolje

"Imeli bomo valilnico jajc, proizvodnjo živalske krme, pitanje in predelavo piščancev, bioplinarno, čistilec odpadnih voda najvišje stopnje," je povedal in dodal, da bo šlo za krožno gospodarstvo z minimalnim vplivom na okolje.

Prva faza bo po ocenah Ševčenka stala 570 milijonov evrov in druga faza še dodatnih 120 milijonov evrov, medtem ko se jim bo naložba povrnila predvidoma v od sedmih do osmih letih. Poudaril je, da je njihova strategija uresničiti projekt z lastnimi sredstvi, brez podpore države.

Celoten projekt obsega 150 tisoč ton ali 94 milijonov piščancev, od tega v prvi fazi sto tisoč ton. Samo 15 tisoč ton jih nameravajo prodati na Hrvaškem.

Ševčenko je še pojasnil, da odkupujejo zemljišča za 12 predvidenih lokacij in da so do zdaj kupili 200 hektarjev zemljišč. Zaposliti nameravajo okoli 3500 ljudi, analiza hrvaškega trga pa je po njegovih besedah pokazala, da bodo našli dovolj domačih delavcev.