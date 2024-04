Piščancem prijazna reja, pri kateri so piščanci zunaj

Foto: PERUTNINA PTUJ D.O.O.

Certifikat piščancem prijazne reje (PPR) so v podjetju Perutnina Ptuj pridobili in vpeljali že leta 2015. Ta piščancem zagotavlja večjo izpostavljenost naravni svetlobi in možnostjo gibanja na svežem zraku. V Sloveniji je to zaenkrat edini primer takšne reje, ki omogoča piščancem, da se gibajo zunaj, na svežem zraku.

ZUNAJ JE LEPŠE

Certifikat piščancem prijazne reje temelji na inovacijah, kamor spadajo tudi terase, ki so jih rejci dodali k svojim hlevom. Te omogočajo piščancem izhod na svež zrak, kar jim nudi več naravne svetlobe in prostora za gibanje. Tu lahko piščanci brskajo po kvalitetnem nastilju in raziskujejo posebej pripravljena igrala. Na “terasah” so piščanci zaščiteni pred vremenskimi nevšečnostmi, prav tako pa pred nevarnostjo divjih ptic ter glodalcev, s čimer se zmanjšuje tveganje za prenos bolezni.

»Ta pristop smo že pred 10 leti prevzeli po zgledu švicarskih rej, skozi leta pa smo ga pri naših rejcih skrbno spremljali in nadgrajevali. Z veliko naravne svetlobe, več gibanja po zaščitenih terasah in kakovostnim nastiljem posnemamo okolje piščancev in kokoši s kmečkih dvorišč,« pojasnjuje Brigita Selinšek, vodja blagovne znamke Perutnina Ptuj.

VSE INFORMACIJE NA DOSEGU ROKE

Poleg zagotavljanja visokokakovostnih pogojev vzreje, Perutnina Ptuj poudarja tudi pomen sledljivosti izvora svojih izdelkov in skrbnega nadzora nad celotnim proizvodnim procesom. Predstavitev aplikacije “Izvor” je bila prvi korak k transparentnosti. Ta je potrošnikom omogočila, da sledijo izvoru mesa, s tem pa zagotovilo, da meso ni prepotovalo dolgih razdalj. Sedaj so aplikacijo preoblikovali v “Kurji čvek”, klepetalno orodje, ki s privlačnejšim in bolj interaktivnim pristopom nadomešča staro aplikacijo.

Foto: PERUTNINA PTUJ D.O.O. Kurji čvek tako prinaša rešitev, ki združuje zanesljive in preverljive informacije s pomočjo umetne inteligence. Kupcem ponuja več informacij o izdelkih, hkrati pa jim pomaga sprejemati odločitve za nakup. Izvor mesa lahko kupci preverijo s preprostim skeniranjem QR kode na pakiranju. Za več informacij o izdelkih in receptih za pripravo jedi pa lahko zastavijo tudi lastna vprašanja.



S pomočjo tehnologije OriginTrail so tako v Perutnini Ptuj svojim potrošnikom omogočili preverjanje izvora in drugih informacij na zabavnejši način.

Kurji čvek lahko tudi sami preizkusite na: www.perutnina.com.

Naročnik oglasnega sporočila je PERUTNINA PTUJ.