Razmere na fronti v bližini mesta Časiv Jar so po navedbah ukrajinske vojske težavne in napete, saj so ruske oborožene sile v zadnjih dneh neprestano obstreljevale ukrajinske položaje, da bi prevzele nadzor nad višje ležečimi predeli mesta. Časiv Jar velja za strateško pomembno mesto nedaleč stran od Bahmuta, ki ga je Moskva zavzela maja lani.