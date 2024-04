Z droni napadli ukrajinsko nuklearko v Zaporožju

Jedrska elektrarna v ukrajinskem Zaporožju je bila v nedeljo tarča napada z droni, ki ga je potrdila tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA). Šlo je za večji incident, je posvarila in dodala, da jedrska varnost ni ogrožena. Rusija je za napad, v katerem naj bi bili ranjeni trije ljudje, okrivila Ukrajino, ki vpletenost zanika.

Agencija ZN, ki ima v Zaporožju svojo ekipo strokovnjakov, je v nedeljo potrdila napad na nuklearko, tudi na območje enega od šestih reaktorjev. Poslopje je bilo po besedah generalnega direktorja IAEA Rafaela Grossija zadeto trikrat, poroča britanski BBC.

IAEA je zagotovila, da jedrska varnost ni ogrožena, je pa posvarila, da je šlo za resen incident, ki bi lahko ogrozil celovitost struktur, ki varujejo reaktorje. "To se ne sme dogajati," je sporočil Grossi in poudaril, da se z napadi na jedrske zmogljivosti ne bi mogla nobena stran niti politično niti vojaško okoristiti.

Upravljavci nuklearke, ki jih je po zavzetju nastavila ruska stran, so sporočili, da so ravni sevanja normalne, resne škode naj ne bi bilo. So pa za napad okrivili ukrajinsko stran, kar je ta zanikala. Tiskovni predstavnik direktorata za obveščevalne dejavnosti Andrij Jusov je zatrdil, da je napad izvedla Rusija sama.

Tako Rusija kot Ukrajina se redno obtožujeta obstreljevanja nuklearke in ogrožanja jedrske varnosti. IAEA je že večkrat posvarila pred tovrstnimi napadi. Pretekli mesec je ekipa agencije poročala o pogostih eksplozijah na območju, še poroča STA.