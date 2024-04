Države članice EU in evropski poslanci so v ponedeljek dosegli nov dogovor o zaostritvi omejitev uvoza nekaterih kmetijskih proizvodov iz Ukrajine. Dogovorili so se sicer že marca, a so takratni dogovor članice zavrnile. Zdaj so podaljšali obdobje za izračun zgornje meje za brezcarinski uvoz ukrajinskega blaga.

Z dogovorom sta Svet EU in Evropski parlament brezcarinski uvoz za ukrajinske kmetijske proizvode, ki ga je EU uvedla spričo ruske agresije na Ukrajino pred dvema letoma, podaljšala do 5. junija 2025. Ob tem dogovor predvideva omejitev uvoza perutnine, jajc, sladkorja, koruze, zdroba in medu na povprečne količine v obdobju od sredine leta 2021 do konca leta 2023, so sporočili s Sveta EU.

Po navedbah diplomatov se bodo ukrajinski prihodki od izvoza kmetijskih proizvodov v EU zaradi tega zmanjšali za okoli 240 milijonov evrov glede na leto 2023, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poslanci in članice so sicer dogovor o podaljšanju brezcarinskega uvoza iz Ukrajine dosegli že 20. marca, a so ga države, predvsem zaradi nasprotovanja Francije in Poljske, zavrnile. Članice so se nato že konec marca med seboj dogovorile o podaljšanju zgoraj omenjenega referenčnega obdobja, zdaj pa so o tem dogovor sklenile še s parlamentom.

Ponedeljkov dogovor so predstavniki držav članic že potrdili, za danes pa je predvideno še glasovanje na pristojnem odboru Evropskega parlamenta. Parlament naj bi o podaljšanju veljavnosti uredbe odločal konec meseca na svojem zadnjem plenarnem zasedanju v tem mandatu, dokončno zeleno luč pa bo moral nato podati še Svet EU.

Kompromis med drugim predstavlja odgovor na nezadovoljstvo kmetov v Evropi. Predvsem poljski kmetje, ki trdijo, da jim Ukrajinci predstavljajo nelojalno konkurenco, so v zadnjem času večkrat protestno zaprli ceste proti Ukrajini in nekajkrat celo protestno razsuli ukrajinsko žito.