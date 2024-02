Kmetje na ulicah slovenskih mest. S seboj pripeljali tudi gnoj.

Kmetje znova opozarjajo na svojo stisko. S približno 60 traktorji so zasedli Ptuj, več deset se jih je zbralo v Celju, nekaj pa v Gornji Radgoni. Zagrozili so, da bo gnoj, ki so ga tokrat pripeljali s prikolicami, prihodnjič morda končal kje drugje, piše portal 24ur.

"Brez kmeta bi bil ti lačen, nag in trezen," je napisano na enem od transparentov na protestu, s katerim kmetje danes znova opozarjajo na stanje v kmetijstvu. S tem sledijo svojim evropskim kolegom, saj je Unijo zajel val nezadovoljstva zaradi njihovega položaja in delovnih razmer.

Kmetje zahtevajo zaščito kmetijskih zemljišč, nasprotujejo novim davkom, zahtevajo ukinitev popolne prepovedi intenzivnega kmetovanja na obvodnih pasovih. Zahtevajo tudi, da se takoj izplača ukrepe kmetijske politike za leto 2023 in da gospodarjenje z zvermi preide pod lovsko zvezo. Po vzoru Francije naj se uzakoni pravica do kmetovanja in uredi dostojno plačilo za upokojene kmete. Želijo si tudi ukinitve "kavč" kmetov, so še zapisali na portalu 24ur.