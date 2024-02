Po Evropi novi protesti nezadovoljnih kmetov

Španski kmetje so danes blokirali ceste in povzročali večje prometne zastoje v nekaterih pokrajinah, med drugim Kataloniji, Andaluziji in Ekstremaduri. Ob tem so za ta mesec napovedali večji protest v prestolnici Madrid, je poročal britanski BBC.

Kmetje v Španiji protestirajo iz podobnih razlogov kot njihovi kolegi v drugih evropskih težavah. Kot opozarjajo, zaradi evropske zakonodaje ter visokih cen goriv in energije težko ustvarijo zaslužek.

"Treba je plačati za gnojila, pesticide, gorivo - to nas ubija. Plačevati moramo zelo visoke cene, a kljub temu prodajamo po nizkih cenah," je po poročanju BBC opozoril pridelovalec žita Esteban, ki je protestiral v kraju Aranda de Duero na severu Španije.

Francoski kmetje so španske proizvajalce obtožili nelojalne konkurence, medtem ko španski kmetijski sektor podobno očita sosednjemu Maroku, ki ni del EU. "Podvrženi smo velikemu številu nadzorov in sanitarnih predpisov, ki za izdelke iz držav, ki niso članice EU, ne veljajo," je bila kritična Estrella Perez, ki se ukvarja z živinorejo in pridelavo žit.

Položaj španskih kmetov je še dodatno oslabila suša. Na številnih območjih po državi namreč v zadnjih mesecih ni bilo običajnih količin dežja, kar vpliva na pridelek. Zaradi tri leta trajajoče suše so v Kataloniji prejšnji teden razglasili izredne razmere, še poroča BBC.

V ponedeljek popoldne so z blokiranjem avtocest in prižiganjem kresov protestirali tudi nizozemski kmetje. "Prižgani so bili ognji, sproženi pirotehnični izdelki, po avtocesti pa vozijo kmetijska vozila," je policija v osrednji regiji Gelderland sporočila na družbenem omrežju X in dodala, da je že ukrepala.

Protestirajo tudi kmetje v Italiji. Nezadovoljni kmetje, zbrani v gibanju Riscatto Agricolo, so danes napovedali, da se bodo v petek s traktorji vozili okoli Rima, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Evropskem parlamentu napovedala, da bo predlagala umik predloga uredbe o pesticidih ki je, kot je opozorila, postala simbol polarizacije. Kmetje si zaslužijo, da jim prisluhnemo, je poudarila v luči protestov kmetov, ki so danes prišli tudi pred Evropski parlament v Strasbourgu.